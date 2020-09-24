رئيس النواب الليبي: عندما تأتي سلطة جديدة سنطلب من الأتراك الرحيل

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم، أنه عندما تأتي لليبيا سلطة جديدة معترف بها دوليا ستطلب من الأتراك الرحيل وستقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات التي أبرمت معهم.

وأضاف صالح، حسبما أفادت "بوابة أفريقيا الأخبارية" أن الميليشيات المسلحة تشتري أسلحة من تركيا، وأن أموال النفط يتم تحويلها إلى تركيا، لذلك طالب أن يكون هناك حساب خاص بأموال النفط لحين وجود سلطة جديدة، موضحا أنه بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية وسيجري طرد المرتزقة.

وأشار إلى أن الجيش الليبي جاهز للدفاع عن ليبيا، وأن كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي وشدد على أنه لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من إقليم واحد، مبينا أنه لن يسمح بوصول أموال النفط إلى الميليشيات المسلحة، وطالب بتعهد المجتمع الدولي بذلك.

وأوضح عقيلة أنه وقائد الجيش خليفة حفتر متفقان على المضي قدما في مسار واحد لحل الأزمة الليبية وأن لقائهما برعاية مصرية كان لدعم الحل السياسي وتوحيد مؤسسات ليبيا، وأضاف أن إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية بكل حيادية.