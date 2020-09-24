أردوغان.. دعم فلسطين على "المسرح" وعلاقات قوية مع إسرائيل في الكواليس

"الفلسطينيون يواجهون سياسة القمع والعنف من جانب إسرائيل منذ أكثر من نصف قرن".. كلمات قالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام الكاميرات في اجتماع الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دفعت جلعاد أردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إلى مغادرة القاعة، ولكن تلك الكلمات لم تكن سوى للاستهلاك الإعلامي، ومغازلة قلوب العرب والمسلمين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن الرئيس التركي تجمعه علاقات قوية بإسرائيل.

دعم أردوغان لفلسطين لم يتعد "الكلام" فى المؤتمرات، أو الفاعليات الدولية، ولكن على أرض الواقع تجمع أنقرة علاقات استراتيجية مع تل أبيب، وهو ما يعتبره البعض ازدواجية في المعايير.

وشهد العام الحالي تطور واضح في العلاقات التركية الإسرائيلية، بعد استئناف حركة الطيران بين البلدين بعد توقف دام 10 سنوات، في مايو الماضي، هبطت طائرة تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية للخطوط الجوية على الأراضي التركية، ولكن حتى خلال تلك الفترة كانت الخطوط الجوية التركية تسير ما يقارب عشر رحلات يومية بينإ اسطنبول وتل أبيب، إضافة إلى رحلات الشحن، وتشير بيانات الملاحة إلى أن شركة الخطوط التركية هي ثاني ناقل جوي في إسرائيل بعد شركة "إل عال" الإسرائيلية.

وخلال أزمة فيروس كورونا أرسلت تركيا معدات ومستلزمات طبية إلى إسرائيل لمساعدتها في مواجهة انتشار الفيروس، وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أكدت أن تركيا سترسل مستلزمات طبية إلى إسرائيل في إطار "صفقة تجارية" وليس كـ"مساعدات إنسانية".

وتشمل العلاقات بين تركيا وإسرائيل كافة المجالات؛ إذ تتراوح بين السياسة والتجارة والتعليم والثقافة والسياحة، رغم الانتقادات التي يوجهها أردوغان باستمرار للسلطات الإسرائيلية، على "المسرح"، إلا أن العلاقات وطيدة في "الكواليس"، حيث وصلت الصادرات التركية إلى إسرائيل، خلال العام الماضي، إلى 4.1 مليار دولار، بينما بلغت الواردات التركية من إسرائيل في السنة نفسها 1.7 مليار دولار.

وفي الوقت الذى ينظم حزب العدالة والتنمية تظاهرات لدعم القضية الفلسطينية، يقام احتفال سنوي في السفارة الإسرائيلية بأنقرة بذكرى تأسيس الدولة العبرية.وذكر تقرير نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، أن تركيا هي الدولة ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تحتضن أكبر مصانع أسلحة للجيش الأسرائيلي، وقد وقع البلدان عام 2015 اتفاقيات عسكرية وصلت لأكثر من ثلاثة مليارات دولار، وفي خضم خطاب أردوغان الداعم للقضية الفلسطينية، أرسلت أنقرة أكثر من مليون طن أسمنت لإسرائيل عام 2018 لبناء المستوطنات.