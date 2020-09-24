الصفدي: الكرة الآن في ملعب إسرائيل

شدد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، على أن كل اتفاقيات السلام الموقعة بين الدول العربية وإسرائيل ستعتمد على كيفية تعامل إسرائيل معها، قائلًا: "إن عملت إسرائيل بإتجاه تحقيق السلام الشامل وحل الصراع مع الشعب الفلسطيني على الأسس التي تضمن ديمومة السلام وقبول الشعوب له ضمن المرجعيات المتفق عليه، نكون قد تقدمنا تجاه السلام الذي يريده الجميع، وإذا لم يكن ذلك فسيبقى الصراع مفتوحًا".

وأضاف "الصفدي" خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي بعمان لبحث عملية السلام والقضية الفلسطينية، أن "الإمارات والبحرين وكل الدول العربية تؤكد على أن حل الدولتين هو الطريق لتحقيق هذا السلام، وبالتالي فإن الكرة الآن في الجانب الإسرائيلي، فإما أن يختار المضي في اتجاه تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين وحل الصراع الفلسطيني، وهنا نكون قد حققنا السلام في المنطقة برمتها، وإما أن تبقى الأمور على وضعها ويبقى الصراع يهدد الأمن والسلام بالمنطقة".

واستكمل وزير خارجية الأردن: "نريد سلامًا شاملًا.. ذلك خيارنا ومطلبنا للعمل مع جميع الشركاء والأشقاء من أجل تحقيق هذا السلام.. وثمة جهود كبيرة تبذل من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لاستئناف الجهود السلمية التي يرده الجميع".