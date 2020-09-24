انفراد.. "التعليم" تخاطب المدارس بـ75 إجراء صارما لحماية الطلاب من كورونا

تنفرد "الوطن" بنشر تفاصيل الإجراءات الوقائية التي عممتها وزارة التربية والتعليم، اليوم، على مديريات التربية والتعليم بالمحافظات استعداداً للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد اجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع قطاع الطب الوقائي، وقطاع الرعاية الصحية الأساسية والتمريض، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وفي ضوء الإجراءات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا المستجد في العملية التعليمية.

وجاءت الإجراءات الاحترازية والوقائية التالية في كل المنشآت التعليمية كالآتي:

توفير البيئة الصحية

1- التهوية الجيدة للفصول والمعامل ودورات المياه وحجرات الأنشطة.

2- منع التدخين في كل أرجاء المدرسة.

3- الحرص على توافر مصدر مياه آمن عن طريق شبكة مياه حكومية خاضعة للإشراف الصحي.

4- مراعاة تطهير الخزانات بصفة دورية إن وجدت.

5- أخذ عينات دورية من شبكة المياه بانتظام عن طريق المراقب الصحي التابع لمكتب الصحة الواقع في نطاقه المدرسة.

6- الحرص على تطهير ونظافة المدرسة باستمرار وعدم تراكم القمامة بها.

7- تنظيف وتطهير الأسطح المشتركة مثل مقابض الأبواب، ومقابض صنابير المياه، والكراسي والاستراحات وأحرف السلالم تحت إشراف إدارة المدرسة مع ارتداء "الجوانتي".

8- تطهير الأسطح المشتركة باستخدام الكلور المخفف بحيث يضاف 20 سنتيمترا مكعبا من الكلور تركيز 5% إلى لتر واحد من الماء.

توعية أولياء الأمور

9- عدم إرسال الطفل إلى المدرسة في حالة ارتفاع درجة حرارته إلى 38 درجة فأكثر أو ظهور أعراض مرضية أخرى لدى الطالب، والتواصل مع إدارة المدرسة لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

10- ضرورة غسيل اليدين بالماء والصابون جيداً قبل الخروج من المنزل لمدة لا تقل عن 20 ثانية أو فركها بالكحول تركيز 70%.

11- يتأكد ولى الأمر من ارتداء الطالب للكمامة بشكل صحيح.

12- توعية الطالب بضرورة تناول الطعام والشراب الخاص به، وعدم تناول أطعمة من الباعة الجائلين.

ركوب حافلات المدارس:

13- تطهير الحافلات المدرسية قبل ركوب الطلاب مع التهوية الجيدة لها حتى يتم التخلص تماماً من رائحة الكلور والمطهرات.

14- المسح الحراري للطلاب قبل صعود الحافلة.

15- تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، ومراعاة عدم تكدس وتزاحم الطلاب عند ركوب الحافلات والنزول منها.

16- الجلوس في الحافلات بشكل آمن يراعى فيه التباعد الجسدي بين الطلاب.

17- تنظيم نزول الطلاب من الحافلات الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه مع عدم الاصطفاف والتزاحم في الممرات بين المقاعد.

18- ضرورة ارتداء كمامة طبية أو قطنية من مصدر موثوق قبل الصعود إلى المواصلات العامة.

19- الحرص على عدم التزاحم قدر الإمكان، وتطهير الأيدي قبل الدخول إلى المدرسة.

الدخول إلى المدارس والخروج منها

20- عمل فرز حراري للتأكد من عدم ارتفاع درجة حرارة الطلاب والمعلمين والمعاونين والزائرين.

21- عدم التزاحم عند الدخول إلى المدرسة والخروج منها.

22- التزام مسؤول الأمن القائم على عملية الفرز الحراري بارتداء الكمامة وتطهير يديه بالماء والصابون باستمرار.

23- تخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج من الفرز الحراري عند الدخول والخروج.

24- تحديد مسارات خاصة بأولياء الأمور تختلف عن مسارات الطلاب مع مراعاة عدم دخول أولياء الأمور إلا للضرورة.

رفع الوعي

25- توعية الطلاب بضرورة غسيل الأيدي بالماء والصابون بالطريقة الصحيحة بعد انتهاء الفسخة وقبل الصعود إلى الفصول، وبعد الانتهاء من أي أنشطة تتم بشكل جماعي، وغلق الصنبور بطريقة تحافظ على نظافة الأيدي.

26- وضع بوسترات رفع الوعي عند مدخل المدرسة، وفي بداية ونهاية الممرات، وبأماكن الأنشطة المدرسية.

27- التنويه عن الإجراءات الوقائية في الإذاعة المدرسية بصفة دورية.

28- توزيع بعض المنشورات التوعوية التي تحفز اتباع الإجراءات الوقائية وتشرحها بشكل مبسط.

29- توفير مستلزمات غسيل الأيدي بدورات المياه، حيث يفضل غسيل الأيدي للأطفال عن استخدام المطهرات.

30- عدم التزاحم بدورات المياه أو حولها.

31- استخدام الإذاعة المدرسية في نشر الرسائل الصحية بأسلوب الجرعات التوعوية المصغرة بالتركيز على معلومة واحدة فقط يومياً، والتأكيد على أهمية الالتزام بها، ومتابعة تنفيذها عن طريق المعلمين والمشرفين.

32- عقد الاجتماعات الإدارية بالمدرسة للمعلمين والإداريين والأطقم المعاونة في الهواء الطلق إن أمكن مع مراعاة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لتفادي الإصابة بالإجهاد الحراري.

33- تجنب ملامسة الفم والأنف والعينيين بأيدٍ غير نظيفة.

34- عند العزل المنزلي، استكمال إجراءات العزل المنزلي ومدته كاملة.

35- يفضل تنظيم الاجتماعات بالتقنيات الحديثة باستخدام وسائل التواصل في الاجتماعات الإدارية.

36- التباعد الجسدي بين الطلاب لمسافة لا تقل عن مترين، هو الأساس، وفي حالة تعذر ذلك ألا تقل المسافة عن متر مع ارتداء الكمامة الجراحية أو القماشية من مصدر موثوق.

37- التخلص الآمن من الكمامات والمناديل الورقية بإلقائها في صناديق القمامة وليس على الأرض.

38- الالتزام بعدم المصافحة والمعانقة والتقبيل داخل المدرسة.

39- التنبيه على جميع العاملين بالمدرسة استخدام أدواتهم الشخصية مثل زجاجات المياه.

40- عدم اتباع الشائعات أو ترويجها.

41- يمنع ارتداء الكمامة في 3 حالات: الأطفال أقل من عامين، وعند وجود صعوبة أو ضيق في التنفس، إذا كان الشخص لا يستطيع أن يزيل الكمامة بنفسه ويحتاج إلى مساعدة الآخرين.

دخول الفصول والجلوس بها

42- يصطحب معلم الحصة الأولى الطلاب من الطابور إلى الفصل، وينظم دخولهم وجلوسهم بشكل آمن بدون تزاحم.

43- يجلس كل طالب في ديسك منفصل، ومراعاة الجلوس بشكل زجزاج يشبه رقعة الشطرنج.

44- يراعي المعلم التباعد الجسدي بينه وبين الطلاب عند التحرك بينهم ومناقشتهم.

45- منع تبادل الأدوات المدرسية بين الطلاب.

الفسحة المدرسية

46- تقسيم الطلاب المتواجدين بالمدرسة إلى فسحتين منفصلتين بموعدين مختلفين لتقليل التزاحم.

47- يتناول كل طالب الطعام والشراب الخاص به.

48- غسيل اليدين بالماء والصابون قبل الصعود إلى الفصل.

49- قضاء الفسحة في الهواء الطلق إلا إذا كان هناك ما يمنع بمعرفة إدارة المدرسة.

50- الصعود من الفسحة بعمل طابور مثل طابور الصباح مع مراعاة التباعد الجسدي.

متابعة ورصد تحليل بيانات غياب الطلاب

51- حصر ومتابعة غياب الطلاب والمعلمين والأطقم المعاونة يومياً، وتحديد الغياب لأسباب صحية.

52- إبلاغ الإداة التعليمية بنسب الغياب يومياً.

53- تقارن الإدارة التعليمية نسب الغياب بالأيام والأسابيع السابقة وفي حالة زيادة نسبة الغياب بصورة ملحوظة يتم إبلاغ الإدارة الصحية لعمل التقصي اللازم، وإبلاغهم بأرقام تليفونات وعناوين المتغيبيين لأسباب مرضية.

54- تقوم الإدارة الصحية بإبلاغ الإدارة التعليمية بنتائج التقصي، والتي تقوم بدورها بإبلاغ المدرسة عند وجود حالات مؤكدة أو مشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

الأنشطة الرياضية المدرسية

55- عند القيام بأنشطة رياضية متوسطة التلامس يراعي التطبيق الصارم لكافة إجراءات مكافحة انتقال العدوي قبل وأثناء وبعد النشاط الرياضي.

56- يفضل عدم قيام الطلاب بأنشطة رياضية شديدة التلامس لحين إشعار آخر.

دورات المياه

57- توافر عدد كافي من دورات المياه.

58- عدم الانتظار في الممرات داخل دورات المياه.

59- في حالة الانتظار خارج دورات المياه يراعي التباعد بمسافات أمان كافية لا تقل عن واحد متر.

60- توفير الصابون لغسيل الأيدي جيداً بالماء والصابون عند الخروج من الحمامات.

61- تطهير الأسطح المشتركة باستمرار.

غرفة العزل المؤقت

62- تخصيص غرفة عزل مؤقت بكل مدرسة بحيث تكون منفصلة عن العيادة المدرسية تستخدم عند الاشتباه في أحد الحالات بين الطلاب أو العاملين بالمدرسة.

63- يصاحب الطفل أحد المشرفين لحين حضور الطبيب المختص أو ولي الأمر أو الإحالة إلى المستشفى.

64- تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين بتلك الغرفة.

65- عند تعذر ارتداء الحالة للكمامة إذا كانت تشتكي ضيق في التنفس يراعي المتعاملون معها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي لمسافة لا تقل عن مترين، وعدم التواجد بالغرفة إلا للضرورة القصوى.

خدمات الأكل والشرب بالمدرسة

66- منع تواجد الباعة الجائلين أمام المدرسة.

67- يتناول كل طفل وجبته الخاصة التي أحضرها من المنزل.

68- استخدام زجاجة مياه خاصة لكل طالب.

69- التباعد بين الأماكن التي تقدم الوجبات بالمدرسة.

70- قصر تقديم الوجبات والمشروبات بالمدرسة على الأشخاص المصرح لهم بذلك، وتحت الإشراف المباشر لإدارة المدرسة.

71- استخدام الأكواب والأطباق ذات الاستخدام الواحد.

72- التباعد بين الطاولات في أماكن تقديم الوجبات مسافة لا تقل عن واحد متر، وكذلك تباعد الكراسي مسافة لا تقل عن واحد متر في جميع الاتجاهات.

73- يراعي دائماً في قاعات الطعام عدم تجاوز نسبة 50% من قدرتها الاستيعابية.

74- يراعي ارتداء القفازات النظيفة ذات الاستخدام الأحادي للمسئولين عن توزيع الوجبات المدرسية.

75- مراعاة كافة الشروط الصحية في نقل وتداول وحفظ المواد الغذائية داخل المدرسة.