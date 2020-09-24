فيديو.. "التابلت هدية لكل طالب".. كيف رد وزير التعليم على مزاعم الإخواني محمد ناصر؟

تناول المخرج تامر الخشاب، الأكاذيب التي يروجها المذيع الإخواني محمد ناصر، بشأن استراتيجية تطوير التعليم في مصر، مستعرضا كلمة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، في افتتاح عدد من المنشآت التعليمية بالإسكندرية، للرد على مزاعم المذيع الإخواني.

محمد ناصر، قال في معرض أكاذيبه: "كنت أتمنى تطوروا التعليم بدلًا من الطرق والمستشفيات، ولم نسمع قط أن العملية التعليمية عبارة عن جهاز تابلت، لكنها عبارة عن مدرس وطالب ومنهج".

وعرض "الخشاب"، جزءًا من تصريحات وزير التربية والتعليم، حيث قال "إن الناس اعتقدت أن التطوير مرتبط بالتابلت"، مشددًا على أنه ليس إلا أداة، لكن الأساس هو تغيير ثقافة الحفظ وليس جهاز التابلت، وأن الأساس في النظام التعليمي الجديد هو تغيير نمط الأسئلة".

وزعم الإعلامي الإخواني أن الحكومة المصرية حصلت على مبالغ طائلة من الطلاب نظير منحهم جهاز التابلت، وقال: "قلت للعيال إن الشاحن بـ300 جنيه والشاشة بـ7000 جنيه، ولما هو رخيص ليه على العيال غالي؟"، ليفند "شوقي" كلامه مرة أخرى، قائلًا: "التابلت هدية لكل طفل مصري وطالب مصري والتابلت هدية مجانية لأولادنا في أولى ثانوي، والمحتوى الموجود عليه يحصلون عليه مجانًا للاستفادة من ثراء أكبر في التعلم".

أما فيما يتعلق بمزاعم الإعلامي الإخواني بعدم اهتمام الدولة المصرية بتطوير مستوى المعلمين والطلاب والمناهج، فقال الوزير: "دربنا الموجة الأولى من المعلمين للاستعداد للنظام الجديد بواقع 128 ألف معلم ونقلنا أبنائنا من ثقافة الحفظ والتلقين إلى الفهم والتعلم الحقيقي، وحددنا المهارات المطلوبة وعملنا إطار مناهج مصري لأول مرة بمناهج تكاملية وكتب جديدة وألفنا المناهج وطبعناها واخترنا المعلمين واخترنا طرق تدريس تفاعلية، والهدف هو الارتفاع بمستوى التعليم الحكومي المصري المجاني وهو 86% من الخريطة كما جاء في الدستور وهو توفير تعليم بجودة عالية ومعايير عالمية وهو ما نريد تقديمه".

واستعرض الدكتور طارق شوقي، بعض المدارس الجديدة، وهي مدرسة الإسماعيلية للعلوم والتكنولوجيا ومدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية في قويسنا، والمدرس المصرية اليابانية في حدائق أكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية في برج العرب والمدرسة المصرية اليابانية في العاشر من رمضان والمدرسة المصرية اليابانية في شبين الكوم.

وقال الإعلامي الإخواني في معرض تضليله "لا منهج ولا مضمون ولا تعليم ولا حتى أدب"، ليرد عليه المخرج تامر الخشاب: "يتلغي نظام الحفظ اللي كلنا بنعاني منه وبقى الامتحان بالكتاب المفتوح عشان اللي فاهم هو اللي يجيب درجات مش اللي حافظ .. وبرضه يتحسبنوا علينا، ويقولك كنت عمرت سيناء".

واختتم الخشاب بكلمة للإعلامي الإخواني هيثم أبو خليل، حيث زعم فيها أن مصر لا تشهد أي مشروعات قومية، وقال: "هل النهاردة مصر دي كلها فين المشاريع الحقيقية اللي بيتعمل فيها؟!".

كان المخرج تامر الخشاب، ظهر خلال المؤتمر الثامن للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ليظهر عددا من الفيديوهات والصور توضح كيفية التلاعب بالصور والفيديوهات، ونشرها منصات السوشيال ميديا، وذلك في كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني للشباب، خلال فعاليات الجلسة الثانية تحت عنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع".

وفاجأ الخشاب جميع الحضور، بإظهار فلاشة قال إنها ترصد أخطاءً في مشروعات الدولة القومية، ليتبين في نهاية المطاف أنها عبارة عن فيديوهات وصور مفبركة، حيث عرض التقنيات الخاصة بتركيب وتزوير هذه الفيديوهات التي تنفذها جماعة الإخوان الإرهابية للتقليل من إنجازات الدولة على الأصعدة كافة.