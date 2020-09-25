خبير: خفض سعر الفائدة خطوة مطلوبة نأمل أن تساعد القطاعات المتضررة

قال الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادى، إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.75٪ و9.75٪ و9.25٪، على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪، كان قرارا متوقعا، وخطوة مطلوبة تتماشى مع تراجع الاتجاهات التضخمية للاقتصاد المصرى، والتى يسعى البنك المركزي دائما الوصول إليها.

وأضاف "البنا"، فى تصريح لـ"الوطن"، أننا نأمل أن يساهم هذا القرار فى استعادة النشاط فى الكثير من القطاعات التى تأثرت من جائحة كورونا، بالإضافة إلى تنشيط الاستثمارات الحقيقية "الاستثمار الأجنبى المباشر"، خاصة وأن هناك استقرارا فى سعر الصرف الأجنبي، وفى الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، خاصة أنه لم يعد لدينا حاجة لجذب رؤس الأموال الساخنة أو الاستثمار فى محفظة الأوراق المالية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التركيز حاليا فى زيادة الاستثمار الحقيقى عن طريق الاستثمار فى شراء معدات وآلات جديدة وتشغيل مصانع والتوسع فى إنشاء المصانع واستعادة النشاط الصناعى.