خبير: حجم التجارة الإلكترونية في مصر بلغ 2.1 مليار دولار

قال المهندس مهدي العلبي، الخبير بمجال التجارة الإلكترونية، إن مصر من الدول الناشئة في التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، حيث بدأ العمل في التجارة الإلكترونية منذ 10 سنوات، وخلال الـ4 سنوات الماضية، بدأ الجمهور المصري في التعود على التجارة الإلكترونية، "كل ما كان السوق صغير بتكون نسب النمو عالية جدا، وحجم التجارة الإلكترونية في مصر 2.1 مليار دولار، وأحنا شاطرين جدا في التسويق الإلكتروني وممكن نغزو الدول الأفريقية".

وأضاف "العلبي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن القيمة الشرائية للتجارة الإلكترونية في مصر حجمها قليل بالنسبة لعدد السكان، موضحا أن كورونا عملت على زيادة عمليات النمو بتلك التجارة مع بداية نصف شهر مارس وحتى أول شهر أغسطس من 45 لـ50%، وكان هناك تركيز ببعض السلع وبحسب احتياجات المستهلكين.

وأكد أن السلع الأكثر رواجا عبر التجارة الإلكترونية هي الإلكترونيات والأجهزة ومستحضرات التجميل والملابس، وبعد ظهور الكورونا أصبح الأكثر رواجا هي مواد البقالة، مشيرا إلى أن نمو وسائل الدفع الإلكتروني ارتفع بنسبة 25%، والبنك المركزي لا يعطي صلاحية لأي بوابات دفع إلكترونية إلا بعد وجود إجراءات من شأنها الحفاظ على أموال المودعين لديهم.

وتابع: " كورونا غيرت شكل العالم وسياسات التجارة على مستوى العالم، ومصر بلد أغلب مواطنيها شباب وبالنسبة ليهم التكنولوجيا مش حاجة معقده وممكن يبنوها، والتجارة الإلكترونية مبنية على المنتج الكويس والتسويق الكويس والشحن واللوجيستيات، وفيها فرص عمل كبيرة جدا، وبشجع الشباب الألتحاق بالشركات التي تسعي للتحول الرقمي".