التموين: شركات تجارة إلكترونية تبيع منتجات أهلا رمضان وتوصلها للمنازل

قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معرض "أهلا رمضان" لن يتم تقديمه بشكله المعتاد كمعرض رئيسي ومعارض في المحافظات كل عام ولكنه سيكون متواجدا بشكل أكبر في المحلات والسلاسل التجارية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن عدد منافذ هذه السلاسل 1800 منفذ ستقدم منتجات معارض أهلا رمضان بخصم يصل لـ20%.

وكشف مساعد وزير التموين عن اتفاق الوزارة مع شركات تجارة إلكترونية لبيع هذه المنتجات إلكترونيا وتوصيلها للمواطنين في بيوتهم عبر 1300 مندوب لديهم سيارات لنقل المواد الغذائية للمواطنين.

وشدد حسام على وجود مخزون كبير من السلع الاستهلاكية والاستراتيجية يبلغ 3 أشهر للقمح و5 أشهر للزيت والأرز والمكرونة و6 أشهر للسكر.

ونصح مساعد وزير التموين المواطنين بعدم التزاحم داخل السلاسل التجارية للحفاظ على سلامتهم ولمنع انتقال فيروس كورونا.