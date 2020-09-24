كسر مفاجئ بخط صرف في وادي حوف.. والشركة: إصلاحه خلال ساعتين

أعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى عن حدوث كسر خط طرد الصرف الصحى لمحطة وادي حوف قطر 450 مم بجانب شركة النصر للسيارات وتم الدفع بعدد 6 شفاطات وسحب المياه بالكامل فى حينه.

الشركة تجري أعمال صيانة الخط دون تأثير على الخدمة

وأوضحت الشركة أنه جارٍ حاليا أعمال الإصلاح الخط دون أى تأثير على الخدمة.

وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، أن كسرا مفاجئا في ماسورة صرف صحي بمنطقة وادي حوف حدث وجار العمل على إصلاحه وخلال ساعتين سينتهى الأمر تماما حيث تعمل شركة الصرف على معالجة الأمر و إزالة الطفوحات على الفور ولا توجد أى معوقات بالشوارع المحيطة .

وأضاف حسن لـ "الوطن" أنه لا يوجد أى ضرر على المناطق المحيطة بموقع الكسر وتم قطع مياه الشرب عن المنطقة لحين إصلاح الكسر.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد عقد مؤخرا اجتماعاً لمتابعة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي، حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولو قطاع المرافق بالوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، الرؤية المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ضوء التحديات التي نواجهها، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك اهتماما حالياً من القطاع الخاص بضخ استثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في مشروعات تحلية مياه البحر، وهذا يتطلب منا دراسة هذه العروض، والتعاون وعقد شراكات مع القطاع الخاص الجاد، الذي سيتولى الإدارة والتشغيل لهذه المحطات، على أن تتولى الجهات المختصة بشركات المياه شراء المنتج منهم، وبيعه للمواطنين بالأسعار العادية.

وكلف بسرعة البدء في التفاوض مع عدد من المستثمرين وشركات القطاع الخاص، الراغبة في الاستثمار بهذا القطاع، ويكون لدينا نموذج للشراكة معهم في هذا القطاع، من خلال مشروعات تحلية مياه البحر على سبيل المثال، مشدداً على أهمية التفاوض على أفضل الأسعار.