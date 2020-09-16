محافظ القاهرة يشرف على عمليات شفط مياه الصرف الصحي بمنشأة ناصر

أشرف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على عمليات إصلاح طفح الصرف الصحي الحادث على طريق النصر بمنزل كوبري الملك خالد باتجاه منشأة ناصر (حي منشاة ناصر) يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الغربية ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى.

كانت غرفة المتابعة الميدانية بالعاصمة قد تلقت بلاغًا بالحادث وعلى الفور انتقلت كافة الأجهزة المعنية للمكان، كما تم غلق الطريق للقادم من اتجاه السيدة عائشة إلى منشية ناصر طريق الأتوستراد والقادم من مدينة نصر إلى منشية ناصر وتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاهين لكي تتمكن أجهزة الصرف الصحي من العمل.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من أعمال التسليك وفتح الطريق في الاتجاهين وجارٍ حاليًا التطهير وشفط المياه المتراكمة عند مطلع ومنزل كوبري الملك خالد.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالقاهرة حدوث سدد بخط الصرف الصحى الرئيسى قطر 1800 مم وتجمعات مياه كبيرة بطريق الأوتوسراد بمنطقة منشية ناصر نتيجة إلقاء مخلفات صلبة وثقيلة قادمة من منطقة الزرايب.

وأوضحت الشركة أن هذا الأمر استوجب التنسيق مع شركة مياه الشرب لقطع المياه عن منطقة منشية ناصر لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحى.

وأشارت الشركة إلى أنه تم الدفع بمعدات الشركة حوالى (30 شفاط - وبدالات محمولة) والدفع بغطاسين لإجراء أعمال التطهير والتسليك، وجارى سحب المياه.

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة انتهاء الإصلاح فى أسرع وقت ممكن.