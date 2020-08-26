إصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي بالوليدية وعودة المياه للمناطق المتضررة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الانتهاء من إصلاح كسر خط طرد محطة الصرف الصحي بالوليدية قطر ٦٠٠مم، وعودة مياه الشرب تدريجيًا بعد ملء الشبكات بالتدريج بحسب البعد أو القرب من مصدر التغذية.

كان محافظ أسيوط، يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، قد تفقد أعمال إصلاح كسر خط طرد صرف صحي 600 مم بالوليدية بحي شرق أسيوط، وتابع عمليات شفط المياه وإصلاح الخط، مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال والدفع بسيارات المياه النظيفة بالأماكن المتضررة بقرية منقباد بمركز أسيوط والوليدية بحي شرق.