دراسة: قطاعات "النفط والغاز والبناء" الأكثر تعرضا للقرصنة فى 2020

ارتفعت الهجمات التي استهدفت النظم الصناعية في قطاعي النفط والغاز وأتمتة البناء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بالنصف الأول والنصف الثاني من العام الماضي 2019.

وقالت شركة "كاسبرسكى" المتخصصة فى أمن المعلومات، فى دراسة: "واكب هذا النمو انخفاضٌ في حصة القطاعات الأخرى من الهجمات على نظم الرقابة الصناعية، حيث حرص مجرمو الإنترنت على توزيع التهديدات بطريقة أكثر دقة وتركيزًا".

ودائمًا ما تنطوي الهجمات التي تُشنّ على المنشآت الصناعية على احتمال تخريبي أكبر، سواء من ناحية تعطيل الإنتاج أو الخسائر المالية.

كما أصبحت الهجمات ضدّ المنشآت الصناعية أكثر تركيزًا، ويتم تنظيمها من قبل جهات تهديد متطورة ذات موارد واسعة قد لا تقتصر أهدافها على الكسب المالي بل تمتدّ لتشمل التجسس الرقمي.

وكان قطاعا "النفط والغاز" و"أتمتة البناء" في النصف الأول من 2020 أكثر القطاعات تعرضًا للهجمات. ولربما كانت الخسائر الناجمة عن الهجمات على قطاع النفط والغاز، تحديدًا، أكثر فداحة من غيرها، بالنظر إلى الخسائر المالية الهائلة التي تكبّدها القطاع جرّاء الأزمة العالمية الراهنة التي شهدت إغلاق العديد من القطاعات في شتى أنحاء العالم.

وارتفعت نسبة أجهزة الحاسوب المرتبطة بنظم الرقابة الصناعية والتي شهدت حظر مكونات خبيثة عليها، من 38% في النصف الثاني من العام 2019 إلى 39.9% في النصف الأول من 2020 في قطاع أتمتة البناء، ومن 36.3% إلى 37.8% في قطاع النفط والغاز.