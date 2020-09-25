القصة الكاملة لحريق بئر مياه في الظهير الصحراوي بجرجا: سبقه رائحة غاز

اندلع لأمس الخميس، حريق في بئر مياه تم حفره بقطعة قطعة أرض مستصلحة بالظهير الصحراوي غرب مدينة جرجا بسوهاج، وهرعت إلى مكان الواقعة، قوات الحماية المدنية، وقيادات مدينة جرجا، والأجهزة الامنية، ولم تتمكن سيارات الإطفاء من إخماد النيران المشتعلة من البئر.

واستدعت الأجهزة الأمنية شركة الغاز لفحص الواقعة ومعرفة أسباب الحريق، وأفاد طاقم شركة الغاز الذي حضر للمنطقة، أنه بعمل فحص بالأجهزة تبين أن المكان عبارة عن "جيب غاز" بكميات قليلة ولا يوجد جدوى من استخدامه، وأنه بمرور الوقت ستنطفئ النيران من البئر.

وأفاد مصدر مسئول بمجلس مدينة جرجا، أن الحريق اندلع في بئر مياه بأرض مستصلحة من قبل الأهالي، من أملاك الدولة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية وشركة الغاز لفحص ظروف وملابست الواقعة .

وقال أحد المواطنين بالمنطقة، إنه تم حفر بئر للمياه في المنطقة، ومنذ 3 أيام تحولت مياه البئر الى مياه فوارة، بدأت تخرج من ماسورة تم وضعها في البئر، ومع مرور الوقت بدأت تفوح راحة الغاز من فوهة الماسورة، واضطر مالك البئر لغلق الماسورة.

وأضاف المواطن أنه بعد غلق الماسورة بدأت رائحة الغاز تفوح في المكان، موضحا أن إحدى الشركات التي تعمل في مجال الطاقة الشمسية، كانت تعمل بالقرب من الماسورة وكان العمال يقومون بإعداد الشاي، وفجأة امتدت النيران من الموقد إلى الماسورة، لتتحول المنطقة إلى كتلة من اللهب، ولم ينتج عن الواقعة أية إصابات.

قوات الحماية المدنية انتقلت الي مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء ولكنها لم تتمكن من إخماد النيران، واستقر الأمر على ترك النيران مشتعلة حتى ينفذ الغاز من البئر.

وأكد مصدر بمجلس مدينة جرجا، أنه لم يتم تحديد الأسباب التي أدت للحريق، وجاري فحص البئر من قبل الفنيين بشركة الغاز، كما تم تعيين الخدمات اللازمة بالمنطقة لمتابعة الموقف.