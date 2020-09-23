وزير البترول الأسبق: منطقة شرق المتوسط بها 200 تريليون مكعب غاز

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن توقيع اتفاقية تأسيس منظمة غاز شرق المتوسط ومقرها القاهرة، جاء منذ التنقيب في حقل ظهر بالمياه الاقتصادية المصرية، مضيفًا أن منطقة شرق المتوسط، بها 200 تريليون مكعب غاز، وشهدت المنطقة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص واليونان، ثم بدأ بعد ذلك، تنسيق أعلى بينهما للاستفادة من البنية التحتية الخاصة بالدولة المصرية.

وأضاف خلال لقائه عبر تطبيق "زووم"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TEN"، أن قبرص لديه حقوق غاز مكتشفة منذ فترة لكن ليس منها أي استفادة، لافتاً إلى أن هناك عمليات تصدير محدودة من الدولة المصرية لبعض دول الجوار.

وأوضح أن منظمة الأوبك تسيطر على 40% من الوقود في المنطقة، مؤكدا أن دول الجوار تحقق مصالح اقتصادية من انضمامها لمنتدى غاز شرق المتوسط، لافتاً إلى أن أوروبا سنوياً تستهلك 70% من احتياجات الغاز، وأن الغاز الروسي يصدر إلى أوروبا وشرق آسيا، ولافتًا أن أمريكا من أكبر المنتجين للغاز.

وأشار كمال أن القاهرة مقر منظمة غاز شرق المتوسط لما لها من ثقل في صناعة البترول والغاز، كما أن لها بنية تحتية قوية ليس لدى غيرها من دول الجوار.

وأضاف "كمال"، أن مصر دولة مسالمة لكنها لا تقبل أي تهديدات، لافتاً إلى أن الصراعات التي نراها اليوم سببها التناحر على الثروات الطبيعية، سواء المياه أو الغاز وغيرهما.

وأوضح أن هناك جزء كبير من احتياجات أوروبا للطاقة يخرج من مصر وليبيا والجزائر، وبالتالي تأمين مصادر الطاقة شيء هام جداً بالنسبة لهم، مشيراً إلى أن التحديات هي مجموعة الصلاحيات والقرارات الملزمة لجميع الأطراف، بالإضافة إلى انضمام أعضاء جدد للمنظمة.

وأشار إلى أن التهديدات التركية مؤكدًا أنه يراها مسألة وقت في ظل تحالف دول الجوار على منظمة غاز شرق المتوسط.