جمعة: لم ننفق 6 مليارات على فرش المساجد.. ونقينا الوزارة من الإخوان

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إجمالي ما بني من مساجد جديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بلغ أكثر من 1200 مسجد، معظمهم في المدن الجديدة مثل "الجلالة، بشاير الخير، الأسمرات، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة أسوان الجديدة".

وأضاف "جمعة"، في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن هيئة المجتمعات العمرانية تخصص أرضا تكون على تكلفة المشروع أو يتبرع بها أحد الأشخاص في المدن الجديدة، وهناك مساجد يتم الإحلال والتجديد فيها، خاصة إذا كانت متصدعة وتمثل خطورة على المصلين حال فتحها وبلغ عددها 3400 مسجد.

وتابع: "أغلقنا المساجد حفاظا على حياة الأشخاص فالساجد أهم من المساجد وكان تحديا للوزارة أن تغلق جميع المساجد والزوايا، ولكن حدث ذلك لأنه تم تنقية الوزارة من عناصر الإخوان الإرهابية".

وأوضح: "أحد أعضاء الجماعة قال إن الجماعة لا تستطيع القيام بعصيان لأنها لا تملك شخصا من جماعتها في مؤسسات الدولة، وهذا هو الانتصار الذي حققته الوزارة"..

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه كان هناك تخوف من عدم التزام الأشخاص عند فتح المساجد، ولكن الشعب المصري أثبت وعيه الكامل، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان تهاجم الوزارة وقالوا إننا أنفقنا 6 مليارات جنيه على المساجد، رغم أنها كانت مغلقة، وكان كل فرد يستخدم سجادته، فكيف نصرف هذه الأموال؟، كما ادعت الجماعة أننا أنفقنا الكثير من الأموال على بوابات التعقيم رغم أن بوابات التعقيم كانت تبرعا من شركات وطنية ومواطنين.