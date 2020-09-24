وزير الأوقاف: الموت دفاعا عن الكنيسة والمسجد واحد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة لم تتحدث قط عن حماية المساجد فقط، وإنما تتحدث دائما عن حماية المساجد والكنائس ودور العبادة، مشددا على أنه من يموت منا دفاعا عن الكنيسة كمن يموت دفاعا عن المسجد.

وأضاف "جمعة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تعمل على بناء الدولة بجانب بناء الشخصية المصرية، حيث عملت خلال الفترة الماضية على البناء، وظهر ذلك بصورة واضحة من خلال ما بنته الدولة من المدن الجديدة والمساكن، سواء من إسكان الشباب أو من الإسكان الاجتماعي، أو الِإسكان لكل طبقات.

وتابع أن الدولة عملت كذلك في بناء الطرق، ومجال المياه، ومجال الصرف الصحي، والنقلة التي حدثت في مجال الطاقة، وفي مجال بناء قوتنا المسلحة المصرية، وفي إصلاح الأراضي، إلى جانب ذلك كان هناك عمل على بناء الشخصية الوطنية، وبناء الإنسان المصري وسماته، ومن أهم السمات التي تغرزها الدولة المصرية هي أن الدولة تبني ولا تهدم.