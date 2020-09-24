وزير الأوقاف: نبني 100 بيت في منطقة حلايب بـ28 مليون جنيه

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة دفعت 100 مليون جنيه مع وزارتي التضامن والإسكان، لتوفير سكن كريم لسكان 5 محافظات، وأسست 1000 شقة بـ30 مليون جنيه على نفقتها، في مشروع الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف "جمعة"، في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن الوزارة تبني حاليا 100 بيت في منطقة حلايب بـ28 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة، تتدخل لبناء مدارس وبيوت، إذا احتاجها أهالي المنطقة، ولا تقتصر على بناء مساجد فقط.

وتابع: "سبب استهداف الوزارة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، لأن الجماعة لا تعرف البناء، وكل تجارتها في الهدم، وتحاول اللعب على العواطف الدينية، ولم يتم هدم أي زاوية، إلا تم بناء مسجد جامع مكانها، إذا كانت الزاوية تعترض بناء محطة سكة حديد أو مترو أو محور جديد".

وذكر وزير الأوقاف أن المساجد التي اعترضت محور المحمودية في محافظة الإسكندرية بنت الهيئة الهندسية 7 مساجد دون أن تدفع مليمًا واحدًا، إذ تحملت الهيئة تكاليف المسجد.