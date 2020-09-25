وزير الأوقاف: الأئمة والدعاة يدرسون العلوم الإنسانية بتوجيه من الرئيس

قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن بعض أولياء الأمور، يظنون أن دور العلوم الإنسانية لا يوازي العلوم التطبيقية وهذا خطأ، مضيفًا: "نحتاج الفقه والطب ونحتاج إلى الدواء والدعاء".

وتابع "جمعة" في برنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق: "علوم الحاسب والعلوم التطبيقية هامة بجانب العلوم الإنسانية لذلك كان هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية العلوم الإنسانية للأئمة والدعاة"، مبينا أن أكاديمية الأوقاف حريصة على تدريس علم النفس والاجتماع والحضارة الإنسانية ومهارات التواصل الإعلامي للأئمة.

وذكر "جمعة" أن الأمم التي لا تقوم على الأخلاق والقيم تحمل عوامل سقوطها في أساس بنائها، فالأمم تبنى بالعلم والطب والمدارس والإسكان، موضحا إلى أن الخلل الأخلاقي سبب ظهور جماعة الإخوان الإرهابية التي طبقت مبدأ الغاية تبرر الوسيلة وأخذت من التراث ما يورث الطاعة العمياء لمرشد الجماعة.

وطالب الوزير، المجتمع، باستعادة منظومة السلوك الحقيقية، موضحا أنه لا دين لمن لا عهد له واستشهد بقوله تعالى "والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بواتقه"، وحديث النبي محمد "أن أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق".