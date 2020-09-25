11 إجراء لرئيس الوزراء خاصا بملف التصالح على مخالفات البناء

قرارات جديدة أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس خاصة بموضوع تصالح المواطنين في مخالفات البناء من أجل التخفيف عن المواطنين ووضع مصلحتهم في المقام الأول، نستعرضها معكم كما يلي:

1- قرر مدبولي مد مهلة التقدم لطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر المقبل والتي كان من المقرر أن تنتهي يوم 30 سبتمبر الجاري.

2- مد فترة التصالح بسبب الزحام الكبير والقدرة الاستيعابية للمحافظات "لاحظنا على مدار الأيام الأخيرة زحاما كبيرا، ومن الواضح من رغبات المواطنين على التصالح أنّ هناك شكاوى من القدرة الاستيعابية بالمحافظات، ولذلك رغبت الدولة في التيسير على المواطنين".

3-كشف مدبولي أن عدد المتقدمين لطلبات التصالح في مخالفات البناء، بلغ حتى الآن مليونا و400 ألف مواطن.

4-أكد مدبولي أنّ ملف التصالح على مخالفات البناء يشغل بال المواطنين، مقدمًا الشكر لكل من تقدم بالتصالح: "اسمحوا لي أتقدم بالشكر للمواطنين اللي تقدموا بالتصالح، ده مؤشر قوي إن المواطن مقتنع إن القانون هدفه الصالح وتصويب موقف كان خاطئ على مدار عقود طويلة".

5-طالب الدكتور مصطفى مدبولي، كل مواطن لديه مخالفة أو مشكلة في البناء الخاص به، بالتقدم بطلب تصالح، دون النظر في ماهية المخالفة، لمساعدة الحكومة في اتخاذ الإجراء المناسب لصالح المواطن، مؤكدا: "مش هنهدم عقارات فيها مواطنين".

6-شدد على أن الدولة لن تهدم أي عقار مشغول بالأسر والأهالي: "عمر الدولة ما هتهدم عقار مشغول بالأهالي والأسر، الهدف هو تقنين الأوضاع، عشان المواطن ميكونش واقع تحت ضغط غير قانوني أو غير رسمي".

7-أعلن أنّ فترة وقف البناء تنتهي يوم 24 نوفمبر، لكن نحاول قبل هذا التاريخ إعلان الاشتراطات التخطيطية لإعادة حركة البناء في المدن المصرية، متابعا: "اللي كان بيبني ووقف هيكمل في إطار الاشتراطات الجديدة اللي هنعلنها".

8-أكد أن الدولة تشجع البناء الرأسي حفاظا على الأراضي الزراعية وأنّ الحكومة تنظر للبعد الاجتماعي في الريف، وتشجع البناء الرأسي، وستكون هناك اشتراطات عامة لكل القرى للبناء الرأسي، منعا لاستنزاف أراضٍ زراعية جديدة وأنّ تلك الاشتراطات تحدد لأي مواطن في الريف حدوده، والاستفادة من قطعة الأرض الموجودة في الإطار القانوني المسموح فيه بالبناء والحيز العمراني الموجود".

9-ناشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المواطنين، في الاستمرار بالتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، متابعا: "التقدم للطلبات يكون بناء على المبالغ المالية النهائية المعلنة في تقدير قيمة التصالح".

10-نصح مدبولي أي مواطن يواجه تعنت بالتوجه لمنظومة الشكاوى برئاسة الوزراء "أي مواطن يواجه تعنت مع أي جهة في تلقي الطلبات، يتقدم لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، وسيتم التيسير على المواطن وحل المشكلة".

11-شدد مدبولي على أنّ هدف الدولة الأول والأخير، تقنين وضع كان موجودا منذ عشرات السنوات بطرق غير رسمية، وضمان استفادة المواطن المصري من أصوله التي لم يكن قادرا على الاستفادة منها.