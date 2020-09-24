الإبراشي: مد فترة التصالح أفشل مساعي الإخوان في استغلال المشكلات

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة التصالح في مخالفات البناء، إلى نهاية شهر أكتوبر، جاء استجابة لمطالب المواطنين الذين تزاحموا أمام مكاتب تلقى الطلبات.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن كل مشاكل المصريين يتم التعامل معها والتعاطى بشكل إيجابى تحت مظلة وطنية، حتى لا يتاجر أحد بقضايا الوطن، مشددا على أن مد فترة التصالح، يفشل مساعى جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت تعزف على وتر مشاكل المصريين وأزماتهم.

وتابع: "الحكومة ستسهل الكثير من الإجراءات، في اعتقادى هناك المزيد من التسهيلات سواء ما يتعلق بالمستندات المطلوبة أو تخفيضات قيم المخالفات".