صور.. لجان التصالح في مخالفات البناء تعمل ليلا بالغردقة

وجه اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة بفتح منافذ المركز التكنولجى بحى شمال وحى جنوب بمدينة الغردقة لتلقي طلبات التصالح وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة تسهيلاً على المواطنين ولتخفيف الزحام ولإنجاز سرعة العمل تنفيذا لتوجيهات اللواء عمروحنفى محافظ البحرالأحمربمتابعة أعمال لجان ملف التصالح.

وأكد وجدى في تصريح صحفي اليوم الخميس الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح من المواطنين بمنافذ الأحياء مساءاً لافتًا إلى تسهيل الإجراءات والتيسيرعلى المواطنين وقبول كافة الطلبات المقدمة وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل باعتباره أحد الملفات الحيوية الهامة.

وكشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أن عدد طلبات التصالح المُقدمة حتى 15 سبتمبر 2020، بلغ 1075 طلبا، صدرت قرارت تصالح لعدد 69 حالة، وأنهى 14 حالة منهم التصالح.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أنه تم خفض أسعار التصالح في مخالفات البناء في بعض المناطق بنسبة 40%، مؤكداً أنه لا تهاون في تنفيذ حالات الإزالة لمخالفات البناء، و القانون سيطبق على الجميع دون تمييز، وسوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لازالة كافة الحالات المخالفة، التي لم تتقدم بطلبات تصالح والتي لا ينطبق عليها شروط القانون

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرر في الاجتماع مع المحافظين، عبر الفيديو كونفرس، مد فترة تلقى الطلبات لمدة شهر آخر، إلى نهاية أكتوبر بدلا من سبتمبر وذلك للمواطنين يقبلون على التقدم للتصالح في مخالفات البناء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين لمتابعة المشروعات التي تتم بكل محافظة وحصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات