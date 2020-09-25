الصين: لا إصابات محلية بكورونا وتسجيل 8 إصابات وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 8 إصابات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85322 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 4 حالات في شنجهاي، وحالتين في مقاطعة قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من بكين ومقاطعة سيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2773 حالة غادر منها 2607 حالات المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 9 أشخاص غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80522 شخصًا، مشيرة إلى أن 6911 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 468 شخصًا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 18 حالة جديدة بدون أعراض، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية، بلغت 398 حالة منها 396 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5056 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 104 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة.

وأبلغت تايوان عن 509 حالات إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، وغادر المستشفيات 4758 مريضًا في هونج كونج، و46 مريضًا في ماكاو، و 480 مريضًا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.