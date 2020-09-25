ترامب: توزيع لقاحات كورونا بعد 24 ساعة من موافقة الهيئة التنظيمية

أعلن الرئيس الأمريكي أمام أنصاره بمدينة شارلوت بولاية كارلينا الشمالية، أن توزيع لقاحات بلاده ضد فيروس كورونا يمكن أن يجري في غضون 24 ساعة من موافقة الهيئة التنظيمية المختصة عليه.

وأكد دونالد ترامب، أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب مضاعفات الفيروس التاجي قد انخفض بنسبة 85% منذ أبريل، وقال بهذا الشأن "في أوروبا هناك زيادة بنحو 50%، كما ترون، زيادة خطيرة للغاية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتابع: "الإدارة الأمريكية تطور أربعة لقاحات في وقت قياسي، اللقاح سيوزع قبل نهاية العام أو قبل ذلك بكثير، أربعة لقاحات توجد في مراحل الاختبارات السريرية النهائية، لقاحات واعدة للغاية، وهي ستنتج مقدمًا بكميات كبيرة في غضون ساعات بعد الموافقة عليها".

ويقول البيت الأبيض، إن الحكومة الأمريكية قدمت 1.2 مليار دولار إلى شركة الأدوية البريطانية السويدية "استرازينيسا"، التي تعمل على إنتاج لقاح بالتعاون مع علماء من جامعة أوكسفورد البريطانية.

وخصصت واشنطن إضافة إلى ذلك مبلغ 486 مليون دولار لشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرن"، ومبلغ 456 مليون دولار لشركة "جونسون أند جونسون" للغرض ذاته.

وتعمل شركتا "ميرسك" و"بفيزر" أيضا على إنتاج لقاح مضاد للفيروس التاجي في الولايات المتحدة، واستثمرت واشنطن في هذه المشاريع 12 مليار دولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن لقاحا للوقاية من فيروس كورونا قد يكون متاحا خلال 3 إلى 4 أسابيع، مما يؤكد توقعات لمسؤولين أمريكيين في قطاع الصحة وشركة "فايزر".

وخلال مناسبة استضافتها محطة "أيه.بي.سي نيوز" في فيلادلفيا، دافع الرئيس الأمريكي عن طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا، وذكر أن اللقاح قد يكون جاهزا للتوزيع قريبًا.

وأوضح الرئيس الأمريكي: "نحن على وشك الحصول على لقاح، إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات، ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" البريطانية.

وقبل أيام طلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات، أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، على نطاق واسع، بحلول مطلع نوفمبر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وثائق رسمية.

وأفادت صحف أمريكية بأن ترامب قدم دفاعًا متسقًا عن تعامله مع أزمة فيروس كورونا، على الرغم من انتقادات لخطابه بشأن الفيروس وتعامل إدارته مع الوباء، في حين تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على تعامل ترامب مع الفيروس.