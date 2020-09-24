البيت الأبيض: ترامب سيقبل نتائج انتخابات حرة ونزيهة

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل، وذلك إثر الانتقادات على رفضه الالتزام بنتائج الانتخابات.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني في إفادة صحفية: "الرئيس سيقبل نتائج انتخابات حرة ونزيهة"، الأمر الذي دفع زملاءها الجمهوريين في الكونجرس للتعبير عن دعمهم لانتقال سلمي للسلطة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، التعهد بأن ينقل السلطة بشكل سلمي في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية القادمة أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وفي رده على سؤال صحفي، حول ما إذا كان سيلتزم بالنقل السلمي للسلطة قال ترامب: "سيتعين علينا أن ننتظر ماذا يحدث.. أنتم تعلمون أنني كنت أشكو بشدة من الاقتراع عبر البريد.. هذا التصويت كارثي".

وعند الضغط عليه أوضح ترامب أنّه لن تكون هناك حاجة لانتقال السلطة دون بطاقات الاقتراع بالبريد، ما يشير إلى أنّه يعتقد أنّه سيفوز بالانتخابات من دون توسيع التصويت عبر البريد.

وتابع: "تخلصوا من بطاقات الاقتراع وستكون سلمية للغاية - لن يكون هناك انتقال، بصراحة". وقال ترامب "سيكون هناك استمرار. أوراق الاقتراع خارجة عن السيطرة. أنتم تعرفون أفضل من أي شخص آخر؟ الديمقراطيون يعرفون ذلك أفضل من أي شخص آخر".

ورفض ترامب في السابق الالتزام بقبول نتائج انتخابات نوفمبر، قائلا إنّه "سيتعين عليه أن يرى". وأثار ترمب مرارًا قضية توسيع نطاق التصويت عبر البريد التي وصفها بأنّها ستؤدي لعمليات احتيال واسعة النطاق في الانتخابات.

وكان ترامب قال في وقت سابق إنّ الطريقة الوحيدة التي سيخسر فيها الانتخابات هي عن طريق التزوير.

وبعد المؤتمر الصحفي، شكك المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في رفض الرئيس ترمب الالتزام بالانتقال السلمي للسلطة الأربعاء. وردا على سؤال حول تصريحات الرئيس خلال مؤتمره الصحافي، قال بايدن للصحافيين "في أي بلد نحن؟. أنا مضطرب. قلت في أي بلد نحن؟ انظر إنّه يقول أكثر الأشياء اللا عقلانية. لا أعرف ماذا أقول".

من جهته قال السيناتور الجمهوري، ميت رومني، على تويتر، إنّ الانتقال السلمي للسلطة "أساسي للديمقراطية" من دون التطرق مباشرة إلى ترامب.

وقال عبر حسابه على تويتر: "يعتبر الانتقال السلمي للسلطة من الأمور الأساسية للديمقراطية، دون ذلك سنكون بيلاروسيا. أي اقتراح بأنّ رئيسًا قد لا يحترم هذا الضمان الدستوري هو أمر غير وارد وغير مقبول".