أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات، من صباح اليوم، الجمعة 25 سبتمبر، ليثبت المعدن النفيس عند نفس النقطة منذ نهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفي إطار الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 935 و937 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 818 و820 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 701 و703 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و560 جنيهًا.

وانخفضت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة لتسجل أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين وسط صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الإجراءات من البنوك المركزية الرئيسية في وقت تسوده الضبابية الاقتصادية، وفق "سكاي نيوز".

وتراجع السعر الفوري للذهب بنسبة 1.9 بالمئة إلى 1862.56 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 22 يوليو عند 1861.60 دولار، كما تراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 2.1 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 1868.40 دولار للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مما نال من إغراء المعدن النفيس لحملة العملات الأخرى، كما هبطت الفضة 6.2 بالمئة إلى 22.91 دولار، بعد أن سجلت أقل سعر في نحو شهرين عندما بلغت 22.81 دولار في وقت سابق من الجلسة، وفقد البلاتين 3.1 بالمئة ليسجل 839.88 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 20 يوليو عند 836.50 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2232.07 دولار.

وقال نجيب نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنّ تلك الفترة تشهد طرحا لكميات كبيرة من الذهب للبيع في السوق المصرية، ما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل كبير خلال تلك الفترة، كما أنّه سجل في نهاية تعاملات اليوم مبلغ وقدره 17 جنيها، ما ساهم في جني الأرباح وعودة السوق المالية إلى طبيعته بشكل نسبي.

وأوضح سكرتير شعبة الذهب أنّ المستثمرين سيحاولون معاودة شراء الكثير من الأطنان من الذهب خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "سنشهد ارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة".

وأكد نجيب تذبذب أسعار الذهب، قائلًا إنّ انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الحالية غير مستقر، معتبرا الأمر خدعة للبورصات العالمية، التي تدفع الأسعار للتحرك حسب العرض والطلب.

وكان الدكتور وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، قال إنّ الذهب هو الملاذ الآمن الوحيد للجمهور من التراجع الاقتصادي، وذلك بعد أن شهد حالة من التذبذب في الأسعار، إلا أنّه يظل الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.