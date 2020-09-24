الذهب يقلص خسائره الصباحية وجرام 24 يرتفع 5 جنيهات

عوّض الذهب خسائره الصباحية، ليرتفع بنحو 4.45 جنيه مع انتصاف النهار، حيث سجلت أسعار الذهب عيار 24 مبلغ 942.45 جنيه للجرام، مقابل 938 جنيهًا صباح اليوم.

بينما ارتفع الذهب عيار 21 إلى 824.67 للجرام، مرتفعًا من 820 جنيهًا للجرام مع بداية التعاملات الصباحية، كما سجل عيار 18 مبلغ 706.8 جنيه للجرام مقابل 703 جنيهات، صباح اليوم.

وارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات أمس الثلاثاء، في أسواق المال، وذلك بعد أن شهد خلال الفترة الماضية تذبذبًا في الأسعار بن الارتفاع والانخفاض.

كانت أسعار الذهب شهدت الاثنين الماضي ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهات، عقب تراجعًا بقيمة 22 جنيها، في نهاية تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية الأحد الماضي.

عالمياً، انخفض الذهب، صباح اليوم الخميس، لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1851.51 دولار للأوقية (الأونصة)، ليواصل النزول للجلسة الرابعة، وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ أدنى مستوياته منذ 22 يوليو عند 1847.99 دولار.