نصائح عند شراء شبكة الذهب والألماظ.. الحقوا اشتروا دلوقتي

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا في محلات الصاغة اليوم وأمس، بعد فترة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، إذ سجل جرام الذهب عيار 24 بين 935 و937 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 818 و820 جنيهًا، واختلف سعر جرام الذهب عيار 18 بين 701 و703 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6 آلاف و560 جنيهًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، لـ"الوطن"، إنّ أسعار الذهب لا تستقر عند سعر معين، لكنها ترتبط بالمضاربات بمختلف البورصات العالمية ولا تستقر عند سعر معين.

نصائح عند شراء الشبكة الذهب

ونصح سكرتير شعبة الذهب المقبلين على الزواج الراغبين في شراء الشبكة، بالشراء في الوقت الحالي إن أمكن بسبب التراجع الكبير في أسعار الذهب حاليا، وضرورة اختيار مكان موثوق به للشراء، ويُفضل الشراء من صايغ تعامل مع أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء من قبل.

وشدد نادي نجيب، على ضرورة الحصول على فاتورة من المحل بعد الشراء لأنها الضامن الوحيد لحق المشتري، والتأكد من الدمغة.

نصائح عند شراء الشبكة الألماظ

وبالنسبة للألماظ، قال نادي نجيب إنّ فص الألماظ يجب أن يكون أبيض وخاليًا من الشوائب، فالفص الذي يكون لونه مائل للصفار أو غير صافي يكون سعره أقل.

ويجب أيضًا الحصول على الفاتورة عند شراء الشبكة ألماظ و"جرانتيه" وهي بمثابة شهادة ميلاد الحجر ويكون بها مواصفاته.

وأرجع سكرتير شعبة الذهب سبب الهبوط في أسعار الذهب أنّه نتيجة طبيعية بعد أن باع عدد كبير من المضاربين أطنانًا من الذهب بأسعار عالية للحصول على أرباح، ما أدى لتهاوي الأسعار.