التقديم إلكترونيا.. شروط التقديم لوظائف "التموين" الجديدة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح وظائف بفرع الهيئة بالقاهرة، حيث سيحدد خلال الساعات المقبلة طريقة التقديم لها ، حيث تم تأجيل التقديم الطلبات باليد بمقر الهيئة لحين الإعلان عن رابط التقديم الكترونيا، وجاءت أبرز الوظائف

مفتش إداري ومفتش مالي.

أخصائي حاسب آلي تخصص برمجة.

مهندس حاسب آلي.

أخصائي بحوث وخدمات الاستيراد

.أخصائي استيراد وتسويق محلي

مراجع حسابات

محاسب

سائق

أخصائي أمن.

أخصائي مشتريات.

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة للتقديم على الوظائف وهي :

​أصل المؤهل الدراسي.

أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

صورة الرقم القومي سارية.

(فيش وتشبيه) صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء النهائية منها

هيئة السلع التموينية تعلن مناقصة لشراء الأرز الأبيض

وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية مساء الخميس عن ممارسة محدودة رقم (١) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٠ بين موردى الارز المسجلين لدى الهيئة لتوريد أرز أبيض محلي طبيعى تام الضرب إنتاج ٢٠٢٠ رتبة (1) نسبة كسر 5% مطابق للمواصفة القياسية المصرية رقم "2006/2244" ع

وتحدد جلسة تقديم العروض وفض المظاريف الفنية يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١ويمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للسلع التموينية بعنوانها بشارع القصر العيني القاهرة مقابل 500 جنيه مصرى .