وظائف شاغرة حكومية وخاصة بمرتبات 3300 جنيها

تسعرض "الوطن" خلال السطور التالية عدد من الوظائف الشاغرة بالقطاعي العام والخاص، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وظائف وزارة الهجرة للمصريين العائدين من الخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنَّه تم الاتفاق مع المهندس أشرف دوس أحد المستثمرين المصريين بالخارج، لإتاحة فرص عمل لعدد من تخصصات المعينين بمشروعات المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية من المصريين العائدين من الخارج، ومنها تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية والكهربائية، كذلك عمالة فنية متنوعة وأفراد أمن، من الذين سجلوا في استمارة "نورت بلدك" التي طرحتها إلكترونيًا وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وظائف وزارة التربية والتعليم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، فتح باب التقديم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2020-2021، خلال الفترة من 16 أغسطس 2020 حتى 1 سبتمبر 2020، إلكترونيًا وذلك عبر الرابط: http://tawzef.emis.gov.eg.

شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ـ يفتح باب التقديم خلال الفترة من 16 أغسطس 2020 حتى 1 سبتمبر 2020.

ـ يشكل فريق العمل من العاملين من المدارس الحكومية أو الحكومية لغات، التابعة لمديرية التربية والتعليم، بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها.

ـ يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها.

ـ يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط، بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها.

ـ سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل، إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

ـ في حالة الاشارة إلى شهادة علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائل القانونية، والاستبعاد نهائيا، بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

وظائف شاغرة بكلية طب الأسنان جامعة طنطا

أعلنت كلية طب الأسنان جامعة طنطا، حاجتها لشغل وظائف أطباء أسنان مقيمين لمدة ثلاث سنوات، غير قابلة للتجديد ويكون شغل هذه الوظائف طبقًا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية والقواعد الصادرة في هذا الشأن، وتكون المفاضلة بين المتقدمين طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالأقسام الاكلينيكية، وجاءت الوظائف كالتالي:

4 أطباء بقسم الاستعاضة الصناعية للأسنان.

3 أطباء بقسم العلاج اللفظي.

3 أطباء بقسم علاج الجذور.

8 أطباء بقسم التركيبات الثابتة.

طبيبان بقسم جراحة الفم والوجه والفك والتجميل.

طبيبان بقسم تقويم الأسنان.

طبيب أسنان الأطفال وصحة الفم وطب الأسنان الوقائي.

الشباب والرياضة تتيح وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة والخاصة بتوفير فرص عمل للشباب عن عدد من الوظائف الشاغرة في عدد من الشركات والمؤسسات، للتقديم عبر شبكة الإنترنت على موعد المقابلة الشخصية، وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المتاحة، وفق الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل"، كالتالي:

إحدى شركات الملابس

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلًا على مؤهل متوسط من الخريجين.

- أن يكون السكن بالقرب من مدينة بدر.

- أن يكون المتقدمون من الإناث فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 25 عامًا.

مميزات العمل

- يصل المرتب إلى 2750 جنيهًا شهريًا.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين وسيلة موصلات بالإضافة إلى وجبة الغداء.

إحدى شركات الملابس الرياضية

أعلنت إحدى شركات الملابس الرياضية عن حاجتها لموظفي مبيعات داخل الفروع ومسؤولي علاقات حكومية ومسؤول تكويد وكهربائي سلسيون وسباك، بالشروط التالية:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل عالٍ أو متوسط خريجين.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 35 عامًا.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عام في المبيعات ويفضل في الملابس.

مميزات العمل

- يصل مرتب العاملين إلى 2100 جنيه بالإضافة إلى العمولة.

- تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات عمل يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

شروط وظائف إحدى شركات الأغذية

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل عالٍ أو فوق متوسط.

- أن تكون سن المتقدم للوظائف بحد أدنى 35 عامًا.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عام على الأقل في الكول سنتر أو التلي سيلز.

- إجادة اللغة الإنجليزية وإمكانية التعامل مع الإكسيل والوورد.

مميزات العمل

- يحصل العاملون على مرتبات شهرية مجزية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات يومية.

- الجمعة إجازة والسبت العمل من المنزل.

إحدى سلاسل محلات الملابس الشهيرة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل عالٍ أو متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف على قدر من المعرفة بأساسيات اللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدمون للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 30 عامًا.

مميزات العمل

- يصل مرتب العامل إلى 2650 جنيهًا شهريًا.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات عمل.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات بالإضافة إلى وجبة عند العمل 4 ساعات.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية وطبية.

إحدى شركات تصنيع الجبسنبورد

أعلنت إحدى شركات صناعة الجبسنبورد عن حاجتها لوظائف فني صيانة كهربائية وفني صيانة ميكانيكية وفني برادة وفني إنتاج معجون دهانات وعمال إنتاج، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل متوسط أو ثانوي صناعي أو فني.

- أن يكون لديه خبرة عامين في نفس الوظيفة.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 38 عامًا.

مميزات العمل

- يتم تحديد المرتب حسب الخبرة.

- توفر الشركة للعاملين بدل سكن ومواصلات ووجبة.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية وطبية.

إحدى شركات المنتجات الغذائية

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلًا على مؤهل متوسط أو محو أمية.

- أن يكون المتقدمون للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عامًا.

مميزات العمل

- يبدأ المرتب من 2900 ويصل إلى 3300 جنيه شهريًا.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات عمل.

- توفر الشركة للعاملين تأمينًا طبيًا واجتماعيًا.

وظائف جامعة بدر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

أعلنت جامعة بدر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عددا من الوظائف الشاغرة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعدد من الكليات في جميع التخصصات.

وظائف طبيب عيادة بالإدارة الطبية

يختص الطبيب الممارس العام بالعيادة بتنظيم ساعات العمل وعمليات الفحص أو الكشف، وإعطاء التعليمات لطقم التمريض، بتنظيم إدخال المرضى حسب الحالة للعرض عليه، وإعداد الملفات الطبية للمرضى أو عمل بعض القياسات قبل كشف الطبيب (مثل قياس درجة حرارة الجسم – قياس ضغط الدم - ....إلخ).

كما يتولى فحص زائريه من مرضى أو مصابين من العاملين أو الطلاب، ويقدم خدمة الكشف والعلاج المناسب طبقًا لنتائج الفحص، كما يتابع نتائج العلاج مع المريض، أو عمل فحوصات أو أشعات مختلفة لتقييم التشخيص الطبي المناسب ووصف العلاج الصحيح للحالة، وفي بعض الأحيان يمكنه بعد الفحص الأولي على المريض تحويله إلى طبيب آخر مختص في مجال طبي معين بذاته إذا لزم الأمر.

وظائف أعضاء هيئة تدريس

اللغات والترجمة، والعلاج الطبيعي، والفنون التطبيقية، والصيدلة والصناعات الدوائية بالشروط الآتية:

شروط التعيين لأعضاء هيئة التدريس:

- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- ألا يزيد عن سن 45 عامًا للتقديم في وظيفة مدرس.

- أن يجيد التدريس باللغة الإنجليزية.

- يفضل من لديه خبرة تدريسية بالجامعات.

- يفضل من لديه خبرة بالتدريس بنظام الساعات المعتمدة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية

شروط التعيين لمعاوني أعضاء هيئة التدريس:

- ألا يتجاوز السن 30 عامًا عند التقدم لوظيفة معيد و35 عامًا عند التقدم لوظيفة مدرس مساعد.

- أن يكون حاصل على تقدير جيد جدًا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى (بالنسبة للجامعات الحكومية) أو أن يكون حاصل على GPA 3.8 (بالنسبة للجامعات الخاصة).

- أن يكون حاصل على شهادة إجادة اللغة الإنجليزية أو لغة أجنبية أخرى من مؤسسة معتمدة.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها (للذكور).

- يفضل من لديه خبرة تدريسية بمؤسسات التعليم العالي باللغات الأجنبية وبنظام الساعات المعتمدة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري

شروط التعيين لأعضاء هيئة التدريس:

- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو الشهادات الأجنبية المعادلة لدرجة الدكتوراه في المجلس الأعلى للجامعات.

- يفضل أن يكون حاصلا على دورات أو ماجستير في مجال التعليم الطبي.

- أن يجيد التدريس باللغة الإنجليزية.

- يفضل من لديه خبرة تدريسية بالجامعات.

- يفضل من لديه خبرة بالتدريس بنظام الساعات المعتمدة والنظام التكاملي.

- يفضل أن يكون حاصلا على دورات في الادارة ومهارات القيادة.

وظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان

مطلوب التخصصات الآتية:

Removable Prothodontics - Operative Dentistry - Fixed Prosthodotics-orthodontics-Dental Materials -Oral Pathology - Endodonties

شروط التعيين لأعضاء هيئة التدريس:

- أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- ألا يزيد عن سن 45 عامًا للتقديم في وظيفة مدرس.

- يفضل من لديه خبرة تدريسية بالجامعات.

- يفضل من لديه خبرة بالتدريس في نظام الساعات المعتمدة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية

- أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- ألا يزيد عن سن 45 عامًا للتقديم في وظيفة مدرس.

- يفضل من لديه خبرة تدريسية بالجامعات.

- يفضل من لديه خبرة بالتدريس في نظام الساعات المعتمدة.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.