وظائف بمؤسسات حكومية وخاصة وبنوك بمرتبات تصل لـ6500 جنيه

استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، تقدم "الوطن"، الوظائف المتاحة بعدد من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة خلال الأسبوع الحالي على النحو التالي:

وظائف شاغرة لخريجي تجارة وما يعادلها من شهادات ببنك فيصل الإسلامي

أعلن بنك فيصل الإسلامي، عبر الموقع الرسمي الخاص به عن عدد من الوظائف الشاغرة للعمل في فروع البنك بمصر، لخريجي كليات التجارة والأقسام المماثلة لنفس التخصص، على أن يكون التقديم للوظائف متاحًا لمدة شهر من إعلانها على الموقع.

القوى العاملة تعلن توافر 7599 وظيفة للشباب برواتب تصل لـ6500 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عبر موقعها الرسمي، توافر 7599 وظيفة بالقطاع الخاص خلال أغسطس الحالي للشباب والخريجين، ضمن مشروعات التشغيل والتوظيف الدورية التي تعلن عنها الوزارة شهريًا، شاملة مزايا التأمين الاجتماعي والصحي، بالاتفاق مع المؤسسات والمصانع وشركات القطاع الخاص.

وأوضحت الإدارة العامة للتشغيل في النشرة، تفاصيل الوظائف المطلوبة، وعددها في كل شركة، والمميزات وطرق التواصل، وتبدأ المرتبات من 2000 جنيه، وتصل إلى 6 آلاف و500 جنيه.

وظائف شاغرة في البنك المصري الخليجي لخريجي تجارة وما يعادلها

أعلن البنك المصري الخليجي، عبر الموقع الرسمي الخاص به عن عدد من الوظائف الشاغرة للعمل في فروع البنك في مصر، لخريجي كليات التجارة والأقسام المماثلة لنفس التخصص، على أن يكون التقديم للوظائف متاحًا حتى إزالة إعلان الوظائف من الموقع.

وظائف شاغرة لجميع المؤهلات بمرتبات تصل إلى 2800 جنيه

أعلنت مبادرة "مصر تعمل" الخاصة بتوظيف الشباب، والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من الوظائف الشاغرة، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 1500 جنيه حتى 2800 جنيه.

المنطقة الصناعية بجمصة تعلن عن 16 وظيفة شاغرة

أعلنت المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم، عن حاجتها لشغل 16 وظيفة في 10 تخصصات مختلفة.

وأوضحت المنطقة حسب ما نشرته بإعلانها علي الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية، أنها في حاجة إلى محاسب يجيد الحاسب الآلي والبرامج المحاسبية، وباحث قانوني يجيد الحاسب الآلي، ومهندس مدني يجيد الحاسب الألي، وكاتب مؤهل مناسب يجيد الحاسب الآلي.

كما تحتاج المنطقة إلى فني شؤون هندسية مؤهل فوق المتوسط أو متوسط يجيد الحاسب، وفني كهرباء يجيد القراءة والكتابة، وسائق لودر، وسائق جرار، وسائق سيارة درجة ثانية، وعامل بوفيه ونظافة، وعامل زراعة ونظافة.

وظائف شاغرة في بنك CIB لخريجي كليات تجارة وما يعادلها

أعلن بنك CIB عبر الموقع الرسمي الخاص به، عن عدد من الوظائف الشاغرة للعمل في فروع البنك في مصر، لخريجي كليات التجارة والأقسام المماثلة لنفس التخصص، على أن يكون التقديم للوظائف متاحًا حتى إزالة إعلان الوظائف من الموقع.