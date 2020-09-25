روسيا تزود أوزبكستان بـ35 مليون جرعة من لقاحها ضد كورونا

اتفق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وشركة "لاكسيسام" للأدوية في جمهورية أوزبكستان، اليوم الجمعة، على تزويد طشقند بأكثر من 35 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V".

وقال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف لوكالة "سبوتنيك": "اتفق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع شركة (لاكسيسام) وهي إحدى أكبر شركات الأدوية في جمهورية أوزبكستان على تزويد البلاد بما يصل إلى 35 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك -V) وهو أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا ومطور على أساس منصة نواقل الفيروسات الغدية للإنسان، مدروسة بشكل جيد وتتمتع بسلامة وفعالية مثبتة".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، جرى تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وجرى إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد "كوفيد 19". في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، والطاقات المتاحة تغطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أنّ أكثر من 60 ألف شخص يشارك في اختبار لقاح ضد كورونا في موسكو.

وقال سوبيانين في مقابلة مع قناة "روسيا 1": "أعلن أكثر من 60 ألف شخص أنفسهم كمتطوعين، وخضع آلاف الأشخاص لاختبارات طبية حتى يصبح بالإمكان تسجيلهم في قائمة المرشحين المحتملين للاختبار"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو، إنّه لا توجد خطط لفرض قيود جديدة في العاصمة فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل ديميترييف، أنّ الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي الصنع ضد "كوفيد-19".