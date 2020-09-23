الشؤون الوقائية بـ"الصحة": لقاح الإنفلونزا هام في ظل انتشار كورونا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إنه بات من الهام على أغلب المواطنين الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، وهو الذي بات له ضرورة كبرى في ظل جائحة فيروس كورونا: "متوافر وتبقى منه العام الماضي، وتعليمات القيادة السياسية هي توفير كل ما يزيد من مناعة المواطنين".

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن اللقاح يقي المرضي بشكل كبير من الإصابة بالانفلونزا الموسمية ونزلات البرد الموسمية في فصل الشتاء، موضحا أن التطعيم ينصح به الأشخاص المعرضون للتواجد بالزحام وكبار السن والحوامل ومن يعاني من مشكلات تنفسية ومن يعاني من نقص المناعة بالجسد.

وأكد أن اللقاح لا يتم إعطاؤه للأطفال تحت سن الـ6 أشهر، وكذلك لا يتم أخذه من قبل الأشخاص الذين يعانون من "حساسية البيض"، أو من يعاني من الشلل الرباعي، مشيرا إلى أن لقاح الأنفلونزا به العديد من الأنواع، وفي هذا العام تم تركيبه بشكل رباعي يضم مثبطات الأنفلونزا بكافة أنواعها.

وتابع: "اللقاح موجود في المصل واللقاح وسعره يقل عن 200 جنيه، ووزارة الصحة وفرت 2.5 مليون جرعة من قبل هيئة الشراء الموحد، وسيكون متوافراً في غضون 10 أيام من الآن، ورسم خدماته العام الماضي وصل لـ50 جنيها، الوقت الأنسب للقاح هو قبل دخول فصل الشتاء".