نجحت أجهزة الأمن في ضبط مدير أحد مطاحن المدعم بالقليوبية بعد استيلائه على 182 طن دقيق.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، وجود عجز بأحد المطاحن التابع لإحدى الشركات - الكائن بدائرة قسم شرطة ثان بنها، والمصرح له بإنتاج الدقيق البلدى استخراج 82% والذى يصرف بنظام الحصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة، والقيام بالتصرف فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى، وذلك لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من جراء ذلك والاستيلاء على المال العام.

عقب تقنين الإجراءات قامت حملة تموينية مُكبرة بالإشتراك مع الجهات المعنية إستهدفت المطحن المشار إليه، ومن خلال عمل جرد مفاجئ تبين وجود عجز فى الدقيق بكمية قدرها (182 طنا) من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% بما يعادل مبلغ مالى قدره (2,500,000) إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه، مما يُعد ذلك جريمة وإستيلاء على المال العام من قِبل موظف عام.كما أمكن ضبط المدير المسئول عن المطحن الإنتاج.. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بإرتكاب الواقعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.