مصنع حلويات بكيلو دقيق.. موقف طريف لخالد صالح في بداية حياته

فنان ذو طبيعة خاصة، يصفه البعض بأنه "معجون" تمثيل، وكانت لديه موهبة عالية، فقد تنوعت أدواره بين "الخير" و"الشر"، حيث لمع نجمه سريعًا، بدأ مشواره الفني عام 2000، بعدما ابتعد عن مجال المحاماة، وكانت أول أدواره في السينما، من خلال فيلم "محامي خلع".

خالد الصاوي، في آخر حوار تليفزيوني له، روى قصة دخوله إلى التمثيل من البداية، وابتعاده عن مهنة المحاماة، موضحًا أن شقيقه الأكبر عرض عليه أن يُشاركه في مصنع للحلويات الشرقية، في حال عدم رغبته في الاستمرار بالمحاماة، الأمر الذي رحب به على الفور، قائلًا: "طلب مني أشتري كيلو دقيق وكيلو سكر وزبدة".

وتابع: "نزلت جيبت الطلبات بحوالي 5 جنيهات، وعمل كيكة، وطلب مني أنزل أعرضها على أصحاب محال الحلويات، وطُلب مننا 40 عرض، وبعد 3 سنوات، أصبح لدينا 3 سيارات ومصنع كبير".

ووصف "أتعس" يوم له بـ"أحلى" يوم، مفسرًا ذلك بقوله: "أخويا كان له مواعيد صعبة في الشغل، وأنا ماكنتش بحب أصحى بدري، والميعاد كان 7 صباحًا، لكن كنت بروح الساعة 9، وبعدها رفدني من الشغل".

وأضاف: "قررت أن أمنح نفسي فرصة لمدة عامين في مجال التمثيل، وأنا أشارك في أدوار جيدة خلال تلك الفترة، وفي حال الفشل في تحقيق ذلك، سأعود إلى المصنع مجددًا.. وقبل انتهاء الفترة المحددة بشهرٍ واحد، تلقيت عرضًا للمشاركة في فيلم (محامي خلع) وبعدها تلقيت عروضًا كثيرة.. كان ناقص شهر واحد وارجع المصنع".