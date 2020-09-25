الصاوي في ذكرى وفاة خالد صالح: أستشعر وجوده معي.. وابنه دماغه متكلفة

استعاد الفنان الكبير خالد الصاوي ذكرياته مع صديقه الفنان الراحل خالد صالح بمناسبة الذكرى السادسة لرحيل الأخير التي تحل اليوم، حيث توفي يوم 25 سبتمبر عام 2014.

وقال الصاوي، لـ "الوطن"، إن علاقته بخالد صالح تعود إلى فترة الثمانينات، حيث كان ضمن أعضاء شلته التي تضم كلا من أحمد عبدالله وعمرو عبدالجليل ومحمد هنيدي وغيرهم، مضيفاً أن عقلية "صالح" كانت تفوق عمره بكثير رغم أنه يكبر الفنان الراحل في العمر بشهرين فقط، بحسب قوله.

وأشار الصاوي إلى أنه يستشعر وجود "صالح" حوله في مواقف عديدة، لأنه كان واحداً من أصدقائه المقربين إلى قلبه، وكذلك الحال بالنسبة لصديقيه الراحلين ممدوح مداح ومحمد عبدالحميد.

وفي السياق ذاته، أشاد الصاوي بموهبة الفنان أحمد خالد صالح في التمثيل، مؤكداً أنه فوجئ بأدائه مثلاً في مسلسل "نسر الصعيد"، وينتظر منه المزيد والمزيد خلال الفترة المقبلة، كما توقع له مستقبلاً باهراً في عالم الإخراج، مؤكداً: "هو بيدرس تمثيل وإخراج ودماغه متكلفة".

وكان الفنان أحمد خالد صالح قد أحيا الذكرى السادسة لرحيل والده عبر حسابه الرسمي بتطبيق "انستجرام".

ونشر أحمد صوره تجمعه بوالده، وعلق قائلا: "رحمة الله ورضوانه عليك يا حبيبي، يا رب ينَعمك ويغفر لك ويرحمك ويجمعنا بيك على خير.. اللهم أبدله بالإحسان إحسانا، وبالذنب عفوا وغفرانا، اللهم أره مكانه من جناتك، وأجمعه بالصالحين والأنبياء، وأجمعنا بهم على خير يا رب.. خيرك وعملك الصالح معيشني مش محتاج حاجة، ربنا يجعلنا في ميزان حسناتك يا والدي، ويجمعنا بيك على خير يا حبيبي".