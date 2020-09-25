نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 18 ألف لتر سولار "مسروق" داخل سيارة لنقل المواد البترولية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس قيام شخصين (تباع، سائق "لهما معلومات جنائية") بتركيب محبس (كلبس) بخط أنابيب البترول الممتد بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة عتاقة.

عقب تقنين الإجراءات وبالانتقال للمنطقة المُشار إليها أمكن ضبط المذكورين حال استقلالهما سيارة نقل (فنطاس) مُحملة بحوالى (18 ألف لتر سولار) وبحوزتهما (بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار) وبمواجهتهما اعترفا بسرقة كمية السولار حمولة السيارة من خط الأنابيب المُشار إليه عقب تثبيت محبس (كلبس) عليه وحيازتهما للسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.