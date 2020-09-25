رئيس وزراء بريطانيا يعرب عن تعازيه في مقتل ضابط شرطة جنوبي لندن
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أ ش أ
12:39 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تعازيه اليوم الجمعة لعائلة وأصدقاء ضابط الشرطة الذي لقى حتفه برصاص أحد المحتجزين في مدينة "كرويدون" الواقعة جنوب العاصمة "لندن".
وقال جونسون، في بيان له نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، "نحن مدينون بدين كبير لأولئك الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الحفاظ على سلامتنا".
كانت شرطة العاصمة البريطانية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل ضابط شرطة بعدما أطلق محتجز النار عليه داخل مركز احتجاز في مدينة "كرويدون"، ولم يتضح بعد كيفية حصول المحتجز على السلاح المستخدم في الحادث.