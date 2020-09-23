الوزيرة الأولى لاسكتلندا تضغط على جونسون لفرض قيود أكثر صرامة لكورونا

زادت الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستورجين من ضغوطها على الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون؛ للعمل وفق قواعد أكثر صرامة مما عليه الآن في بريطانيا حيث قالت إن "قرارات صعبة" يجب أن تتخذ "حتى إذا لم تكن هذه الإجراءات مقبولة".

ووفق صحيفة "ميل" البريطانية، دافعت الوزيرة الأولى للحكومة الاسكتلندية عن قرارها تقديم قرارات أكثر تشدداً من إنجلترا بعد أن أعلنت أمس عن منعها على الإسكتلنديين زيارة الأصدقاء في منازلهم، كما أشارت الصحيفة إلى اتخاذ كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية إجراءات أكثر حيطة في المنازل بعد انتشار كورونا.وهناك تكهنات متزايدة بأن النهج الذي اتبعته ستورجين قد يجبر جونسون في النهاية على أن يحذو حذوه وأن يتخذ إجراءات أكثر صرامة حيث قالت إن على الحكومات "محاولة التنسيق قدر الإمكان في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وكتبت ستورجون إلى جونسون تطلب منه منح المزيد من الحريات في الاقتراض من المصارف حتى تكون في وضعية أفضل استعدادًا للاستجابة لأزمة فيروس كورونا.

وقالت في إيجازها اليومي حول فيروس كورونا في إدنبره: "علينا جميعًا في أنحاء المملكة المتحدة بذل المزيد في الوقت الحالي، وهناك خطر من أن ما يبدأ في إعاقتنا ليس التحاليل الصحية ولكن القيود المالية".

وقال مقر الحكومة البريطانية في "داونينج ستريت" إنه قد يتم منع المزيد من الأسر في إنجلترا من الاختلاط في المنازل لكن الوزراء يقاومون فرض حظر على الطريقة المتبعة في اسكتلندا على مستوى البلاد.

وجاء ذلك بعد أيام من فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قيودا جديدة وفرض عقوبات قاسية على المخالفين، قائلا إن من يخالفون عزل أنفسهم حال كانوا على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا سيواجهون غرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني، أي ما يوازي 13 ألف دولار، وسيتم تطبيق القواعد اعتبارًا من 28 سبتمبر الجاري، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان مساء الإثنين الماضي، أن جونسون "يؤكد أن الحانات والمطاعم ستغلق عند الساعة العاشرة مساء اعتبارا من الخميس، بحسب صحيفة "ديلي تليجراف" فإنه من بين الاجراءات التي سيعلنها جونسون، إرجاء عودة الجمهور الى المباريات الرياضية واغلاق قاعات الحفلات.بينما يظل قرار إغلاق العاصمة لندن قيد الدراسة، وفقا لوزير الصحة البريطاني دومينيك راب، قائلا: "البلاد وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهة فيروس كورونا، الخيار هو أنه إما أن يتبع الجميع القواعد، أو سنضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات".