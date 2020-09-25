ضبط 3 كيلو مخدرات قبل ترويجها

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها .. فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان) بحوزة (شخص) بمديرية أمن القاهرة .

ضبط (عدد 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص) بمديرية أمن البحيرة .

ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة") بحوزة (شخص) بمديرية أمن الدقهلية .

ضبط (كمية من مخدر البانجو وزنت 1,500 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (أحد العناصر الإجرامية "بمنطقة السحر والجمال") حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.