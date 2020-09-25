ضبط 3 كيلو بانجو بدمياط قبل ترويجها
كتب:
الوطن
12:22 م | الجمعة 25 سبتمبر 2020
المتهمين والمضبوطات
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط خلال حملة أمنية مكبرة من ضبط الآتى :
ضبط (كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار – مبلغ مالى) بحوزة (عاطلان "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كفرالبطيخ .
ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرام – فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – مبلغ مالى) بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط .
ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 جرام – فرد خرطوش – طلقة نارية – مبلغ مالى) بحوزة (عاطل) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الزرقا .
ضبط ( فرد خرطوش – 2 طلقة نارية) بحوزة (عاطل "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان دمياط .