عاجل.. إصابة 4 أشخاص في عملية طعن قرب مقر شارلي إيبدو القديم

أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، بإصابة 4 أشخاص في عملية طعن بالسلاح الأبيض قرب المقر القديم لصحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة، في باريس، واثنان من المصابين في حالة خطرة.

في رسالة مفتوحة نشرت، الأربعاء الماضي، دعت 100 وسيلة إعلامية فرنسية إلى التعبئة والحشد من أجل الدفاع عن حرية التعبير في البلاد إثر تلقي صحيفة "شارلي إيبدو" مجددا تهديدات من تنظيم القاعدة على خلفية إعادة نشر رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، فيما تستمر محاكمة المشتبه بتنفيذهم الهجوم على الصحيفة الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا في 7 يناير 2015.

وجاءت الرسالة بمبادرة من الصحيفة الساخرة بعد تعرض عدد من صحفييها إضافة إلى مديرة الموارد البشرية لتهديدات جدية تضع حياتهم على المحك.

وقال ريس مدير الصحيفة الساخرة في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "بعد إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد في 2 سبتمبر 2020، تعرضت شارلي إيبدو مرة جديدة للتهديد من قبل منظمات إرهابية.