قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة.. بينها روكسي وعين شمس وصقر قريش

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق، العباسية – منشية الصدر – حدائق القبة - حدائق الزيتون – حلمية الزيتون – منشية البكري – الخليفة المأمون – هليوبوليس – روكسي – الشيراتون – المطرية – عين شمس الشرقية – عين شمس الغربية – الحي العاشر – المنطقة العاشرة – حي الواحة – صقر قريش – السويسرية)، نظرًا لانقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه مسطرد.

وقالت الشركة إنها تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وإنها تبذل قصارى جهدها لإعادة المياه للمناطق المتأثرة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب، في المناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن رقم (125) من التليفون الأرضي.

للمرة الثانية في أسبوع.. قطع المياه عن عدة مناطق في القاهرة

وللمرة الثانية في أقل من أسبوع، تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستيب – النزهة الجديدة)، لتنفيذ أعمال تطوير منطقة عين شمس مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.

قطع المياه عن عدة مناطق في القاهرة لمدة 18 ساعة

وأعلنت شركة المياه بالجيزة، تأجيل قطع المياه الذي كان مقررا اليوم عن مناطق (طموه – شبرامنت – زاوية أبو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الأشطر - منيل شيحة - حي بولاق الدكرور – أرض اللواء).

وأوضحت الشركة أنه سيجري الإعلان عن توقيتات قطع المياه فور تحديدها، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بمحطة مياه أبو النمرس، وأعمال تطوير محور ترعة الزمر.