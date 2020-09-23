قطع المياه لمدة 8 ساعات عن 10 مناطق بالجيزة الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن 10 مناطق في محافظة الجيزة لمدة 8 ساعات يوم الجمعة المقبل بسبب أعمال صيانة وتحويل خطوط.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه نظرا لقيام جهاز تعمير القاهرة الكبرى بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 ملليمتر و300 ملليمتر، والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط علي خط مياه آخر يبلغ قطره 800 ملليمتر، ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة.

وأكدت الشركة أن أعمال التحويل يترتب عليها قطع المياه عن مناطق، حي بولاق الدكروروأرض اللواء، لمدة 8 ساعات وذالك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة المقبل، حتي الساعة 6 من صباح يوم السبت.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأعلنت الشركة انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والقري التابعة لها (طموه – شبرامنت – زاوية ابو مسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الاشطر- منيل شيحة) وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء الجمعة، حتى السادسة من صباح السبت، وذلك لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبو النمرس حيث سيتم تغيير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 متر لتهالكه.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.