تحرير 29 محضر عدم نظافة وشهادات صحية لمنشآت غذائية في بني سويف

حررت حملة من مكتب مراقبة الأغذية بإدارتي بني سويف وسمسطا الصحية التابعة لمديرية الصحة في بني سويف، اليوم 29 محضرا ضد منشات غذائية والعاملين بها بالمركزين، ما بين عدم نظافة وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى سحب عينات من المواد الغذائية لفحصها وتحليلها بالمعامل المختصة التابعة لوزارة الصحة.

وكلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي بالمديرية، بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية في المنشأت الغذائية ومدى النظاقة العامة داخلها والتزام العاملين بتطبيق المعايير، بالإضافة إلى سلامة المواد الغذائية.

وتبين أنه في إحدى الحملات التي تم شنها تمكنت من المرور على 6 منشأت غذائية، حيث تم سحب 6 عينات من الاغذية لتحليها، والتبين من مدى سلامتها للمواصفات والاشتراطات اللازمة، بالإضافة إلى تحرير عدد ٣ محاضر لمخالفة القرار ٩٦ لعام 1967لعدم مراعاة اشتراطات النظافة الصحية داخل المنشأة الغذائية، وتحرير عدد ٤ محاضر لمخالفة القرار ٩٧ لعام 1967والمعدل بقرار ٢٤٣ لعام ٢٠١٦ لعدم حمل شهادة صحية سارية، كما تمكنت الحملة من إعدام كمية من المواد الغذائية التالفة.

كما تبين تمكن فريق مكتب الإغذية بإدارة سمسطا الصحية جنوب بني سويف، من المرور على 18 منشأة غذائية، تمكن خلالها من تحرير 15 محضر عدم حمل شهادة صحية، و7 محاضر عدم نظافة المكان، بالإضافة إلى إعدام 36 كيلو اغذية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، و36 كيلو سناكس مقرمشات غير صالحة للاستهلاك الأدمي، بالإضافة إلى إعدام 33 لتر خل غير صالح للاستهلاك الأدمي، بالإضافة إلى سحب 24 عينة مواد غذائية لفحصها وتحليلها بمعامل وزارة الصحة.