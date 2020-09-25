10 مرشحين جدد لانتخابات النواب في بني سويف في اليوم الثامن

واصلت اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس النواب 2020 بمحكمة بنى سويف الابتدائية، ولليوم الثامن على التوالي، تلقي أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة الأربع عن المقاعد الفردية الثمانية التي خُصصت لبني سويف.

وتقدم 10 من المرشحين الجدد بأوراقهم إلى اللجنة على مدار اليوم، وهم: ثروت يوسف الداعوري، وأبو الخير جابر عبود، ومحمد أحمد محمود، ومحمد سيد محمد، مرشحين مستقلين، وسيد عبدالرحمن محمد مرشح حزب نداء مصر، بدائرة مركز بني سويف.

وفي دائرة مراكز ببا وسمسطا والفشن، تقدم أبو جبل محمود أحمد، وإسلام العربي محمد أحمد، وفي دائرة مركزي الواسطى وناصر، ترشح شعبان رمضان حسين، ومحمد فوزي إبراهيم الريدي، وفي دائرة مركز أهناسيا تقدم محمد عبدالحميد كساب،

وارتفعت اعداد المرشحين المحتملين والذين تقدموا باوراقهم إلى 84 مرشحا، بواقع 24 مرشحا بالدائره الأولى بندر ومركز بنى سويف، والتي خٌصص لها مقعدان، و30 مرشحا بالدائره الثانية ناصر والواسطى، والتي خٌصص لها مقعدان، و6 مرشحين بالدائرة الثالثة اهناسيا، والتي خُصص لها مقعد واحد، و23 مرشحا بالدائرة الرابعة فى ببا والفشن وسمسطا، والتي خُصص لها 3 مقاعد.

وبدأ عدد من المرشحين المحتملين بدوائر المحافظة الأربع في لقاء رؤوس العائلات، وعقد لقاءات تنظيمية خاصة بالحزبيين، بالإضافة إلى جولات محدودة في الشوارع، لكسب وتأييد الناخبين مبكرأ، وبخاصة في الدائرتين الأولى والثانية التي تشهد تنافسا كبيرا وبخاصة مع كثرة عدد المرشحين.

وغابت حتى الآن اشكال التحالفات أو التربيطات بين المرشحين انتظارا لانتهاء تقديم الأوراق وغلق باب الترشح، فيما بدأ مرشحو حزب مستقبل وطن النزول للشارع وعقد لقاءات بالمواطنين.