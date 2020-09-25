الطيور المهاجرة تروج للسياحة البيئية بحضور 20 وكالة عالمية بشرم الشيخ

اصطحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، 20 وكالة أنباء عربية وعالمية اليوم لزيارة موقع رصد الطيور المهاجرة والحوامة ببحيرات الأكسدة بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن برنامج إطلاق حملة السياحة البيئية من شرم الشيخ اليوم بحضور 30 سفير وقنصل.

وقالت وزيرة البيئة، إن موقع رصد الطيور المهاجرة جرى تطويره وتحويله من منطقة طاردة لمكان يجذب آلاف الطيور المهاجرة والحوامة سنويًا، ويجذب العديد من السياح كجزء من السياحة البيئية في مصر ما يدعم الاقتصاد المصري.

وأضافت ياسمين فؤاد، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الزيارة تأتي في إطار إطلاق حملة حملة "ايكو ايجيبت"، والتي انطلقت اليوم من محمية رأس محمد كواحدة من ضمن 13 محمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية اتحضر للأخضر، دعما للسياحة البيئية في المحميات الطبيعية المصرية والبالغ عددها 30 محمية طبيعية متعددة الموائل ما بين صحاري وجبال وأراضي رطبة تحوي تنوعا بيولوجيا فريدا.

وأشارت إلى أن الحملة تحظى باهتمام القيادة السياسية وسخرت لها الحكومة المصرية كافة الإمكانيات وستدعم الحملة السكان المحليين بتوفير مصادر دخل واستغلال امكانيات المحميات والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن تلك التجربة نجحت بمحمية سانت كاترين، حيث جرى إنقاذ الغطاء النباتي من نباتات المحمية الطبية والتي كان البعض يقوم بحرقها، وأصبحت مصدر دخل لهم.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحملة تفتح الباب أمام الاستثمار الخاص في المحميات، حيث سيكون النظام الخاص سيكون شريكا في المحميات الطبيعية بالنسبة للأعمال بداخلها، لاسيما وأن قانون المحميات الطبيعية يمكن وزارة البيئة من إسناد ممارسة الأعمال داخل المحميات الطبيعية لأي جهة لعدد من السنوات وفقا للعروض المقدمة.

وضربت وزيرة البيئة المثل بجنوب إفريقيا التي يقوم الاقتصادي السياحي فيها على هذا النوع من السياحة، "الاقتصاد القومي في جنوب إفريقيا يقوم على السياحة البيئية رغم عدم امتلاكها التنوع، لأن الطبيعة هناك حياة برية فقط".