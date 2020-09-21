تنطلق نهاية الأسبوع.. 10 أهداف لحملة السياحة البيئية ECOEGYPT

تنطلق نهاية الأسبوع الجاري الحملة القومية للسياحة البيئية" ECO EGYPT" والتي تبدأ فعالياتها من محميات شرم الشيخ، بمشاركة 3 وزارات هي البيئة والسياحة والآثار والإعلام.

ترصد "الوطن" أهداف الحملة ودورها المجتمعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للاستفادة بمحميات مصر الطبيعية، والتي يبلغ عددها 30 محمية تمثل 15% من مساحة مصر.

- تهدف الحملة لدعم السياحة البيئية، وتشجيع المواطنين على زيارة المحميات الطبيعية المليئة بالمناظر الخلابة والحيوانات والطيور والغطاء النباتي المتميز، والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين لتلك المحميات الذين هم حماة وحراس للتراث البيئي والثقافي لتلك المناطق.

- تسهم الحملة في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية، لأنها ستسلط الضوء على المناطق الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها مصر التي قد لا يعرفها الكثيرون.

- تفتح المجال أمام السائحين المهتمين بالسياحة البيئية لزيارة أماكن جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة.

- طورت وزارة البيئة البنية الأساسية للمحميات الطبيعية باعتبارها من كنوز مصر.

- أشركت المجتمعات المحلية في عمليات التنمية بالمحميات لتصل إلى المستوى العالمي، وإتاحت الفرص للقطاع الخاص، لإدارة وتشغيل الخدمات بالمحميات لتعظيم تجربة السائح أو الزائر داخل المحمية، بما لا يخل بمواردها الطبيعية وحساسيتها البيئية.

- تعميم رسوم دخول المحميات والتصاريح البيئية، والتي تعتبر أحد آليات ضبط استخدام الموارد الطبيعية داخل المحميات، خصوصا أن هذه الموارد حق الأجيال القادمة لتستفيد منها بالشكل الأمثل، ولضمان استدامة تأدية هذه الموارد لمهمتها في الحفاظ على التوازن البيئي.

- مواكبة الاتجاهات الحديثة في مجال السياحة، من بينها الاهتمام بالسياحة الخضراء والحفاظ على البيئة.

- تشجيع الفنادق والمنشآت السياحية لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لتوفير الطاقة.

- تستهدف وزارة الأعلام من خلال الحملة رفع درجة الوعي بالقضايا البيئية المختلفة لدى كل أطياف الشعب وفي مختلف الأماكن، ومن ضمنها الرسائل المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية المحميات الطبيعية وأهميتها لما لها من منافع بيئية واجتماعية واقتصادية.

- تستهدف التعريف بقضايا التنمية المستدامة في مختلف وسائل الإعلام، مع حرصها الدائم على تبسيط لغة الحوار البيئي في الإعلام للوصول لكل فئات المجتمع.