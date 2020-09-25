سانيا تسير على خطى إيفانا.. سائحات الغردقة يحتفلن بالغطس تحت الماء

حرصت السائحات في الغردقة على توثيق الاحتفال بعدد الغطسات بالتصوير تحت الماء، حيث وثقت السائحة الصربية سانيا احتفالها بالغطسة رقم 100 بالتصوير تحت الماء في أعماق البحر الأحمر وسارت على نهج مثيلاتها إيفانا التي تحمل الجنسية الصربية والتي وثقت احتفالها بالغطسة رقم 600 تحت الماء بشواطئ الغردقة.

كانت احتفلت "إيفانا"، سائحة تحمل الجنسية الصربية بالغطسة رقم ستمائة في اعماق البحر الأحمر بمدينة الغردقة حيث كانت أول غطسة لها في مياه الغردقة منذ عشر سنوات وظلت طول هذه المدة تتردد على شواطئ الغردقة لممارسة الغطس في الأعماق.

بينما احتفلت سانيا وتحمل الجنسية الصربية بالغطسة رقم 100، مع عدد من السائحين والعاملين في القطاع السياحي بتناول الحلويات الشرقية على متن المركب السياحي على شواطي الغردقة وحرصت السائحات على الاحتفال وتوثيق الغطسات بفيديو تحت الماء.

وقال أحمد بيجو، صاحب مركز غطس ومنظم رحلات بحرية بالغردقة، إنه يشجع السائحين على تقديم الهدايا لهم لكل 100 غطسة والتي حققتها السائحة سانيا بينما وصلت السائحة ايفانا الغطسة 600، مؤكدا أن ذلك كنوع من الدعاية وتنشيط السياحة البحرية في شواطئ الغردقة، وتتنوع الجوائز في قيمتها حسب عدد الغطسات.

وأشار بيجو، إلى أن عودة السياحة الخارجية إلى مصر انعشت الرحلات البحرية والشاطئية حيث استقبلت الغردقة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأوربية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا وبلغاريا وذلك بعد غياب طويل لأكثر من عدة أشهر منذ ظهور جائحة كورونا المستجد مؤكدا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.

وأوضح هشام جبر، رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، أن عدد المنشآت التي تقدمت بطلبات للغرفة لاستئناف التشغيل وفقا للضوابط والإجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة السياحة 81 منشأة متنوعة تتمثل في مراكز غوص ومنشأة بحرية، موضحا أن لجان الفحص من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، مستمرة في أعمال التفتيش على مراكز الغوص التى حصلت شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط الإحترازية.