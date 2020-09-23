مهرجان فواكه يتحول لمظاهرة في حب مصر على شواطئ الغردقة

احتفل المئات من السائحين في مجموعة فنادق سياحية بالغردقة بمهرجان الفواكه في "حب مصر" بمشاركة 52 شيف مستخدمين 3 أطنان من المانجو وطن واحد من التين والبلح حاملين إعلام مصر في مظاهرة حب مصر على شواطيء البحر الأحمر.

جاء احتفال مهرجان الفواكه في حب مصر على شواطئ الفنادق السياحية بمدينة الغردقة على أنغام الأناشيد الوطنية بمشاركة عدد من العاملين بالفنادق حاملين إعلام مصر، وحرص بعض السائحين من النزلاء المصريين من رواد الفنادق على التقاط الصور التذكارية للحفل لتوثيق الفرحة والانتماء للوطن.

وأوضح محمود هباش الشيف العمومي لفندق سياحى بالغردقة، أن المهرجان اشترك فيه 52 شيف وتم استخدام أربعة أطنان من الفواكه بمعدل ثلاثة أطنان من المانجو وطن تين وبلح وتم إضافة المانجو إلى جميع الحلويات الشرقية في المهرجان بالإضافة العصائر الطازجة، مؤكدا على مشاركة النزلاء المصريين حاملين إعلام مصر وتحول المهرجان إلى مظاهرة في حب مصر والتقطوا الصور التذكارية أثناء الاحتفال.

وأشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة ان هذه المهرجانات كنوع من انواع الترفيه في ظل توقف المهرجانات ولتنشيط السياحة مؤكدا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارة السياحة والصحة.

وأوضح جمعة في حديثه اليوم للوطن، أن المهرجان لاقي فرحة واستمتاع النزلاء من رواد الفنادق والذين تفاعلوا مع الاغاني الوطنية ويدل ذلك على الأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد.

َواستقبلت فنادق الغردقة الآلاف من السائحين المصريين من نزلاء السياحة الداخلية ووصلت نسبة الإشغالات في عدد من الفنادق إلى 50%، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة الداخلية طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.