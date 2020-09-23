"إيفانا" تحتفل مع القرش والدلافين بالغطسة رقم 600 بشواطئ الغردقة

احتفلت "إيفانا"، سائحة تحمل الجنسية الصربية، بالغطسة رقم 600 في أعماق البحر الأحمر بمدينة الغردقة، حيث كانت أول غطسة لها في مياه الغردقة منذ 10 سنوات، وظلت طول هذه المدة، تتردد على شواطئ المدينة، لممارسة الغطس في الأعماق.

حرصت إيفانا السائحة الصربية، على تسجيل عدد الغطسات في أعماق البحر، أثناء ترددها على مدينة الغردقة ثلاث مرات سنويا، منذ 10 سنوات.

واحتفلت أمس، على متن مركب سياحي، بتسجيل الغطسة رقم ستمائة، في ظل ظهور القرش الحوتي والدلافين، وكأنه احتفال أعد خصيصا لها، كهدية من أعماق البحر الأحمر.

أشارت إيفانا في تصريح لـ"الوطن"، إلى أنها سعيدة بالوصول إلى الغطسة رقم ستمائة في مياه الغردقة التي تعشقها، والتي تحرص على زيارتها منذ عشرة سنوات، مضيفة أنها كانت محظوظة بظهور القرش الحوتي، والدلافين تتراقص حوله، َكأنهم ظهروا خصيصا للاحتفال معها بهذه المناسبة السعيدة.

وقال أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة، إن إيفانا تحرص على زيارة الغردقة من ثلاثة إلى أربعة مرات سنويا، لممارسة الغطس، فهي تعشق الغطس، وكانت محظوظة اليوم بظهور القرش الحوتي، وهو من أنواع القروش المسالمة، بصحبة مجموعة من الدلافين، وهي تتراقص حوله أثناء وجود إيفانا تحت الماء، وذلك تزامنا مع الغطسة رقم ستمائة لها، وكأنه احتفال من نوع خاص.

وأشار بيجو في حديثه لـ"الوطن"، إلى أن عودة السياحة الخارجية إلى مصر، أنعشت الرحلات البحرية والشاطئية، حيث استقبلت الغردقة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأوربية، من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا وبلغاريا، وذلك بعد غياب طويل لأكثر من عدة أشهر، منذ ظهور جائحة كورونا المستجد، مؤكدا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.

وأوضح أن لجان الفحص من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، مستمرة في أعمال التفتيش على مراكز الغوص، التى حصلت شهادة السلامة الصحية المعتمدة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط الإحترازية.